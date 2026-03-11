İran’a özel kuvvetler mi sevk ediliyor? Uranyum stokunun uydu görüntüleri ortaya çıktı

ÖZEL KUVVETLER SENARYOSU

Habere göre ABD ve İsrail özel kuvvetleri uzun süredir düşman ortamlardan nükleer materyal çıkarma operasyonları için eğitim alıyor. ABD'nin ayrıca "Mobil Uranyum Tesisi" olarak bilinen ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu muhafaza etmek ve taşımak için tasarlanmış özel ekipman geliştirdiği biliniyor. Ancak bu ekipmanın uzman ekipler ve onları koruyacak askeri birliklerle birlikte İran'ın iç kesimlerine konuşlandırılması en az iki bölgede büyük çaplı kara operasyonları gerektiriyor.