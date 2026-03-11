İran’a özel kuvvetler mi sevk ediliyor? Uranyum stokunun uydu görüntüleri ortaya çıktı

İngiltere merkezli The Guardian'ın haberine göre Washington yönetimi, İran'ın elinde bulunduğu iddia edilen ve en az 10 nükleer savaş başlığı üretimine yetecek yaklaşık 440 kilogram yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu güvence altına almak için İran'a özel kuvvet gönderme seçeneğini değerlendiriyor. ABD ve İsrail'in böyle bir operasyonun nasıl gerçekleştirilebileceğine dair görüşmeler yaptığı öne sürülürken, uzmanlar uranyumun derin yer altı tesislerinde bulunması nedeniyle bunun son derece karmaşık ve riskli bir kara operasyonu gerektireceğini belirtiyor.