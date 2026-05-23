SON DAKİKA|İran’a saldırı an meselesi, Trump tüm programlarını iptal etti! Apar topar Beyaz Saray’a döndü

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran ile diplomatik temaslar sürerken Tahran'a yönelik yeni bir askeri saldırı seçeneğine hazırlanıyor. Nihai karar henüz verilmezken, Trump hafta sonu programını iptal ederek Beyaz Saray'a dönme kararı aldı, ABD ordusu ve istihbarat birimlerinde ise olağanüstü hazırlıklar başlatıldı. Washington, İran'a nükleer programı konusunda son teklifini iletirken, Tahran'ın Pakistan üzerinden vereceği yanıt bekleniyor. İran ise olası bir ABD veya İsrail saldırısına "Orta Doğu'nun ötesine taşacak" sert bir karşılık vereceği uyarısında bulundu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:52 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 10:05
ABD merkezli CBS News'e göre, Donald Trump yönetimi, İran ile diplomatik temaslar sürmesine rağmen Tahran'a yönelik yeni bir askeri saldırı seçeneğini masada tutuyor ve olası operasyonlara yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Cuma öğleden sonra itibarıyla saldırılarla ilgili nihai bir karar alınmadığı belirtilirken, Trump'ın hafta sonu için planlanan programını iptal ederek Beyaz Saray'a dönme kararı aldığı bildirildi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetle ilgili koşullar" nedeniyle bu hafta sonu oğlu Donald Trump Jr.'ın düğününe katılamayacağını duyurdu. Trump'ın daha önce Anma Günü hafta sonunu New Jersey'deki golf tesisinde geçirmeyi planladığı ifade edilmişti.

ABD'DE ASKERİ VE İSTİHBARAT ÇEVRELERİNDE OLAĞANÜSTÜ HAZIRLIK

ABD merkezli CBS News'e konuşan çeşitli kaynaklara göre, ABD ordusu ve istihbarat camiasının bazı üyeleri, olası saldırılar beklentisiyle Anma Günü hafta sonuna ilişkin planlarını iptal etti.

Savunma ve istihbarat yetkililerinin, Orta Doğu'da konuşlu birliklerin bir kısmının görev yerlerinden ayrılmasıyla birlikte, yurtdışındaki Amerikan üsleri için geri çağırma listelerini güncellemeye başladığı aktarıldı. Bu adımın, İran'dan gelebilecek olası misilleme saldırıları nedeniyle bölgedeki Amerikan askeri varlığını azaltma çabasının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

WASHİNGTON VE TAHRAN ARASINDA KIRILGAN DİPLOMASİ SÜRÜYOR

ABD ile İran'ın, nisan ayı başlarında başlayan geçici ateşkesin ardından doğrudan çatışmadan büyük ölçüde kaçınarak uzun vadeli bir anlaşma için dolaylı görüşmelere zaman kazandığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ABD merkezli CBS News'e yaptığı açıklamada, Trump'ın "kırmızı çizgilerini son derece açık bir şekilde ortaya koyduğunu" belirterek, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz ve zenginleştirilmiş uranyumunu elinde tutamaz." dedi.

Kelly, "Başkan her zaman tüm seçenekleri göz önünde bulundurur ve Pentagon'un görevi, Başkomutan'ın verebileceği her kararı uygulamaya hazır olmaktır. Başkan, İran'ın anlaşma yapmaması halinde ortaya çıkacak sonuçlar konusunda açık konuştu." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN SERT UYARI: ÇATIŞMA ORTA DOĞU'NUN ÖTESİNE TAŞINABİLİR

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD veya İsrail'den ülkeye yönelik herhangi bir saldırının çatışmayı Orta Doğu sınırlarının ötesine taşıyabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, İran'a yönelik bir saldırı halinde "hayal bile edilemeyecek yerlerde ezici darbeler" indirileceği ifade edildi.

CBS News'e göre, Tahran yönetimi, enerji piyasalarında dalgalanmalara ve yakıt fiyatlarında artışa yol açan yaklaşık üç aylık savaşı sona erdirmek amacıyla Washington'un sunduğu son anlaşma teklifini inceliyor. Konuya yakın bir kaynak, teklifin çarşamba günü İran'a iletildiğini ve söz konusu teklifin reddedilmesi halinde askeri saldırıların yeniden başlayabileceği uyarısının da iletildiğini söyledi.

TRUMP: İRAN ANLAŞMA YAPMAK İÇİN CAN ATIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, "İran bir anlaşma yapmak için can atıyor. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

Trump, çarşamba günü yaptığı değerlendirmede ise Tahran'a ABD'nin son teklifine yanıt vermesi için "birkaç gün" daha süre tanımaya hazır olduğunu belirtmiş, ekibinin İranlı müzakerecilerden "oldukça etkilendiğini" söylemişti. Ancak Trump yönetimi, çatışmaların yeniden başlamasını önleyecek ölçüde güçlü güvence talep etmeyi sürdürüyor.

PAKİSTAN ARABULUCULUK YAPIYOR, RUBİO'DAN 'B PLANI'

ABD merkezli CBS News'e göre, İran'ın yanıtının arabulucu ülke Pakistan üzerinden Washington'a iletilmesi bekleniyor. Hindistan ziyareti öncesinde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetimi adına İran ile temasların ana kanalının Pakistanlı bir mareşal üzerinden yürütüldüğünü belirterek, yakın zamanda resmi yanıt beklediklerini söyledi.

Rubio, Trump'ın askeri müdahaleden ziyade diplomatik çözümü tercih ettiğini ve müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etti ancak hâlâ yapılması gereken çok iş olduğunu vurguladı.

Rubio ayrıca İsveç'te NATO müttefikleriyle yaptığı görüşmelerde, Hürmüz Boğazı'nın gerektiğinde askeri güç kullanılarak yeniden açılmasının da gündeme geldiğini belirterek, bunu İran'ın iş birliği yapmaması durumunda devreye girebilecek bir "B Planı" olarak tanımladı.

KONGREDE TRUMP'IN SAVAŞ YETKİLERİNİ SINIRLAMA GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI

Washington'da Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyon düzenleme yetkisini sınırlamayı amaçlayan bir tasarıyı oylamaya sunma girişiminden geri adım attı.

Cumhuriyetçilerin, tasarının ilerlemesini durdurmak için gerekli oy desteğine sahip olmadıkları sonucuna vardıktan sonra girişimden vazgeçtiği bildirildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İRAN #ABD #BEYAZ SARAY #DONALD TRUMP