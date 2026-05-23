SON DAKİKA|İran’a saldırı an meselesi, Trump tüm programlarını iptal etti! Apar topar Beyaz Saray’a döndü

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran ile diplomatik temaslar sürerken Tahran'a yönelik yeni bir askeri saldırı seçeneğine hazırlanıyor. Nihai karar henüz verilmezken, Trump hafta sonu programını iptal ederek Beyaz Saray'a dönme kararı aldı, ABD ordusu ve istihbarat birimlerinde ise olağanüstü hazırlıklar başlatıldı. Washington, İran'a nükleer programı konusunda son teklifini iletirken, Tahran'ın Pakistan üzerinden vereceği yanıt bekleniyor. İran ise olası bir ABD veya İsrail saldırısına "Orta Doğu'nun ötesine taşacak" sert bir karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:52 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 10:05