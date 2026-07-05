İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!

TÖRENE KİMLER KATILDI?

Törene başta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei ile Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi olmak üzere çok sayıda üst düzey devlet yetkili de katıldı.