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İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!
İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!
ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni, milyonların katılımıyla tarihe geçen görüntülere sahne oldu. Başkent Tahran'da yollar ve meydanlar dolup taşarken, kalabalık "Amerika'ya ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganlarıyla intikam çağrısında bulundu.
Giriş Tarihi: 05.07.2026 12:28
Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 12:31