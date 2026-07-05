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İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni, milyonların katılımıyla tarihe geçen görüntülere sahne oldu. Başkent Tahran'da yollar ve meydanlar dolup taşarken, kalabalık "Amerika'ya ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganlarıyla intikam çağrısında bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 05.07.2026 12:28 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 12:31
İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni ikinci gününde devam ediyor.

İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!

ALİ HAMANEY'İN CENAZE NAMAZI KILINDI

Hamaney ile birlikte hayatını kaybeden 14 aylık torunu, kızı, damadı ve gelinlerinden biri için bugün başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı.

İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!

İmam Humeyni Camii'nde kılınan namaza, Ayetullah Cafer Subhani imamlık etti.

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İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!

Tasnim Haber Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde, Hamaney'in torununun tabutunun, tören sırasında dedesi Hamaney'in tabutunun yanında yer aldığı görüldü.

İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!

"AMERİKA VE İSRAİL'E ÖLÜM" SLOGANLARI ATILDI

Tahran'da toplanan yüzbinlerce kişi, gözyaşlarıyla "Amerika'ya ölüm", "İsrail'e ölüm" sloganları atarak, intikam çağrısında bulundu.

İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!

TÖRENE KİMLER KATILDI?

Törene başta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei ile Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi olmak üzere çok sayıda üst düzey devlet yetkili de katıldı.

İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!

MÜCTEBA HAMANEY TÖRENE KATILMADI

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, Hamaney'in oğulları Mesud, Meysam ve Mustafa'nın da merhum lider için kılınan namaza katıldığını bildirdi. Ali Hamaney'in oğlu ve halefi Mücteba Hamaney ise güvenlik riskleri sebebiyle törene katılmadı.

İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!

CENAZE TÖRENİ HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Hafta boyunca sürecek olan tören kapsamında yarın milyonlarca kişinin Tahran'ın merkezinden geçecek cenaze yürüyüşüne katılması bekleniyor.

İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!

Bir haftaya yayılan cenaze süreci İran ve Irak'taki çeşitli şehirleri kapsıyor.

İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!

Salı günü İran'ın merkezindeki Kum şehrinde bir anma töreni düzenlenecek. Ardından cenazelerin, Necef ve Kerbela'daki İmam Ali ve İmam Hüseyin türbelerine götürülmesi planlanıyor.

İran’da eşi benzeri görülmemiş veda: Ali Hamaney’in cenazesi için milyonlar akın etti! Tahran’da adım atacak yer kalmadı!

Perşembe günü ise cenazenin yeniden İran'a, Hamaney'in memleketi Meşhed'e getirilmesi ve burada İmam Rıza Türbesi'nde defnedilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALİ HAMANEY #TAHRAN #İSRAİL #İRAN #ABD