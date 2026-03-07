İran’da Rusya parmağı mı? Kritik noktalara istihbarat paylaşımı iddiası

ABD YÖNETİMİ RUSYA VE ÇİN'İN ROLÜNÜ KÜÇÜMSÜYOR

Washington Post'un haberine göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e, İran'ın en güçlü destekçileri arasında gösterilen Rusya ve Çin'e bir mesajı olup olmadığı soruldu. Hegseth, böyle bir mesajı olmadığını belirterek bu ülkelerin "burada gerçekten bir etken olmadığını" söyledi.