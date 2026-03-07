İran’da Rusya parmağı mı? Kritik noktalara istihbarat paylaşımı iddiası

ABD merkezli Washington Post'a göre Rusya'nın, İran'a Orta Doğu'daki ABD askeri varlıklarını hedef alabilmesi için istihbarat ve hedefleme bilgileri sağladığı iddia edildi. Konuya yakın yetkililer, Rusya'nın İran'a Amerikan savaş gemileri ve uçaklarının konumlarına ilişkin veriler ilettiğini belirtirken, bu durumun çatışmaya dolaylı olarak büyük güçlerin de dahil olduğunun ilk işaretlerinden biri olduğu değerlendiriliyor. İran'ın ABD hedeflerine yönelik hassas saldırılarının bu istihbarat desteğiyle bağlantılı olabileceği öne sürülürken, Moskova iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.