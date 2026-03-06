Trend Galeri Trend Dünya İran’daki savaş nasıl sona erecek? İşte olası dört senaryo

İngiltere merkezli The Times'a göre ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tırmanması, savaşın nasıl sona ereceğine ilişkin dört temel senaryoyu gündeme getirdi. Buna göre İran'da rejimin mevcut yapısıyla ayakta kalması, yeni liderlerle uyum sağlayarak varlığını sürdürmesi, dış destekli bir rejim değişikliği yaşanması ya da devlet otoritesinin zayıflamasıyla ülkenin kaos ve iç çatışmaya sürüklenmesi ihtimalleri öne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kara birlikleri göndermeyi dışlamaması ve saldırıların daha da genişleyebileceğini söylemesi, savaşın süresi ve İran'ın gelecekte nasıl bir yönetim yapısına sahip olacağı konusundaki belirsizliği artırıyor.

