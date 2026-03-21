İran’daki üst düzey isimler nasıl hedef alınıyor? İsrail istihbaratının 2 temel kaynağı gün yüzüne çıktı

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında üst düzey yetkilileri hedef alan operasyonlar, muhbirler ve elektronik takipten oluşan çok katmanlı istihbarat ağıyla yürütülüyor. Uluslararası iş birliği ve bölgesel aktörlerin desteğiyle hızla işleyen "öldürme zinciri", hedeflerin anlık olarak tespit edilip vurulmasını sağlarken, ABD'nin güney sahasına, İsrail'in ise lider kadroya odaklandığı belirtiliyor. Uzmanlara göre Tel Aviv'in stratejisi, üst düzey isimleri etkisiz hale getirerek İran rejiminin yapısını zayıflatmak ve daha elverişli bir siyasi sonuç elde etmek.

Giriş Tarihi: 21.03.2026 17:16