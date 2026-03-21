İran’daki üst düzey isimler nasıl hedef alınıyor? İsrail istihbaratının 2 temel kaynağı gün yüzüne çıktı

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında üst düzey yetkilileri hedef alan operasyonlar, muhbirler ve elektronik takipten oluşan çok katmanlı istihbarat ağıyla yürütülüyor. Uluslararası iş birliği ve bölgesel aktörlerin desteğiyle hızla işleyen "öldürme zinciri", hedeflerin anlık olarak tespit edilip vurulmasını sağlarken, ABD'nin güney sahasına, İsrail'in ise lider kadroya odaklandığı belirtiliyor. Uzmanlara göre Tel Aviv'in stratejisi, üst düzey isimleri etkisiz hale getirerek İran rejiminin yapısını zayıflatmak ve daha elverişli bir siyasi sonuç elde etmek.

Giriş Tarihi: 21.03.2026 17:16
ABD merkezli CBS News'e göre, ABD ve İsrail'in şubat ayı sonlarında İran'a yönelik saldırıları başlatmasının ardından, İsrail ordusu savaşın ilk gününden itibaren üst düzey İranlı isimleri hedef alan operasyonlarını yoğunlaştırdı. İsrail, eski Yüksek Lider Ayetullah Ali Hamaney'den İran Devrim Muhafızları Sözcüsüne kadar birçok üst düzey yetkilinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İSTİHBARATIN İKİ TEMEL KAYNAĞI: MUHBİRLER VE ELEKTRONİK TAKİP

Habere göre, İsrail'de görev yapan akademisyen ve siyasi analist Glen Segell, bu tür hedefli saldırılarda kullanılan istihbaratın iki ana kategoriye ayrıldığını belirtti. Segell'e göre ilk kategori, sahadan doğrudan bilgi aktaran muhbirlere dayanıyor.

İkinci kategori ise cep telefonları, sabit hatlar, uydu sistemleri ve drone gözetimi gibi elektronik izleme yöntemlerini içeriyor. Segell, İran içinde de insanların birbirleri hakkında bilgi verdiğini ve bunun geniş bir istihbarat ağı oluşturduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE BÖLGESEL AKTÖRLERİN ROLÜ

CBS News'e göre, İsrail'in yalnız hareket etmediği, istihbarat toplama sürecinde uluslararası ortaklarla iş birliği yaptığı belirtiliyor. Bu ortaklar arasında ABD, NATO kaynakları ve İran'ın komşu ülkeleri yer alıyor.

Segell, Rusya ile İran arasındaki iletişimin de takip edildiğini ve bunun geniş bir istihbarat resmi ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca İran içinde faaliyet gösteren yerel direniş unsurlarının da hedeflerin tespiti konusunda rol oynadığı ifade edildi.

İRAN İÇİNDE GÜVENLİK AÇIĞI TARTIŞMASI

Yeni Yüksek Lider Ayetullah Mücteba Hamaney'in sosyal medyada yaptığı "iç ve dış düşmanlara karşı güvenlik sağlanmalı" açıklaması, rejim içindeki güvenlik zafiyetine işaret eden bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Segell, coğrafi uzaklık nedeniyle İsrail'in İran'da doğrudan istihbarat faaliyetlerinin sınırlı olduğunu, bu nedenle alternatif ve güçlü kaynaklara yöneldiğini vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN KRİTİK İSTİHBARAT ROLÜ

Segell, Suudi Arabistan'ın İran hakkında en fazla istihbarat toplayan ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Bu durumun, İran'ın geçmişte Suudi petrol sahalarına düzenlediği insansız hava aracı saldırılarının ardından daha da önem kazandığı belirtildi.

"ÖLDÜRME ZİNCİRİ" VE OPERASYONLARIN HIZI

ABD merkezli CBS News'e konuşan emekli ABD albayı Mark Cancian, hedefli saldırıların başarısında "öldürme zinciri"nin kritik olduğunu vurguladı.

Cancian, "Hedefin yerini öğrendikten saatler sonra saldırı düzenleyemezsiniz. Bilgi ile operasyon arasında çok kısa bir süre olmalı" dedi. Bu saldırıların füze, hava saldırısı veya benzeri yöntemlerle gerçekleştirilebildiğini belirtti.

ABD VE İSRAİL ARASINDA "SAHA PAYLAŞIMI"

Cancian, ABD ve İsrail'in İran'daki operasyonları coğrafi olarak paylaştığını ifade etti. Buna göre ABD, özellikle kıyı şeridi ve güneydoğu bölgelerine odaklanırken, İsrail kuzey ve batı bölgelerde faaliyet yürütüyor.

Emekli ABD Generali Joseph Votel ise ABD'nin özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki hedeflere yoğunlaştığını, İsrail'in ise İran liderliğini hedef aldığını söyledi.

STRATEJİK HEDEF: REJİMİ ZAYIFLATMAK

Habere göre, Cancian, İsrail'in stratejisinin üst düzey yetkilileri ortadan kaldırarak rejimin kurumsal bütünlüğünü zayıflatmak olduğunu belirtti.

Cancian, "Yeterince üst düzey yetkili ortadan kaldırılırsa, yerlerine gelenler aynı meşruiyete sahip olmayabilir. Bu da ya daha elverişli bir anlaşmaya ya da rejim içinde parçalanmaya yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.