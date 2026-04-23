İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

İran'da kriz günlerinde perde arkasında yükselen isim Ahmed Vahidi oldu. Devrim Muhafızları komutanının, Tahran'ın yeni gölge lideri olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 23.04.2026 16:13
İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

ABD merkezli The New York Post, İran'da son haftalarda yaşanan güç mücadelesine ilişkin dikkat çeken bir haber yayımladı.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

GÖLGE LİDER AHMED VAHİDİ

Haberde, ABD-İsrail saldırıları sonrası İran yönetiminde büyük kayıplar yaşanırken, ülke içinde asıl kontrolü ele geçiren ismin Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Ahmed Vahidi olduğu öne sürüldü.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

Gazeteye göre Vahidi'nin yükselişi, Tahran'ın hem askeri stratejisinde hem de ABD ile yürütülen olası barış görüşmelerinde sert bir dönüşe neden oldu.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

ABD-İSRAİL SALDIRILARI SONRASI DENGELER DEĞİŞTİ

The New York Post'un aktardığına göre, İran'daki savaşın ilk günlerinde düzenlenen ABD-İsrail hava saldırılarında çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti. Bu süreçte İran liderliğinde ciddi bir boşluk oluştu.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

Haberde, bu boşluğu dolduran kişinin 67 yaşındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmed Vahidi olduğu belirtildi. Vahidi'nin yakın çevresiyle birlikte askeri karar alma mekanizmasını ve müzakere sürecini kontrol altına aldığı iddia edildi.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

"İRAN YÖNETİMİ DAHA SERT BİR TUTUM BENİMSEDİ"

Habere göre Vahidi'nin etkisinin artmasının ardından İran yönetimi daha katı bir tutum benimsedi.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

Yetkililerin bu hafta ABD ile yapılması planlanan barış görüşmelerine katılmayı reddettiği, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere yönelik baskının artırıldığı kaydedildi.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

Bu gelişmeler, Washington cephesinde "müzakere kapısı kapanıyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

AHMED VAHİDİ KİMDİR?

The New York Post'un haberine göre Vahidi, 1990'lı yıllarda İran'ın Kudüs Gücü biriminin başında bulundu. Daha sonra bu görevi Kasım Süleymani'ye devretti.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

İran'ın Orta Doğu'daki vekil güç yapılanmasının temellerini atan isimlerden biri olarak gösterilen Vahidi, geçmişte Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde de bulundu.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

Batı ülkeleri tarafından yaptırım listesine alınan Vahidi'nin, Arjantin'deki bazı saldırılarla bağlantılı olduğu iddiaları da yıllardır gündemde.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

"ASIL YÖNETİM DEVRİM MUHAFIZLARI'NDA"

Haberde, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in ölümü sonrası yerine oğlu Mücteba Hamaney'in getirildiği, ancak gerçek gücün başka ellerde olduğu iddia edildi.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

Washington merkezli bir düşünce kuruluşundan uzman Khosro Isfahani'ye göre, Mücteba Hamaney yalnızca sembolik bir isim ve karar mekanizması üzerinde etkisi bulunmuyor.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

Uzman isim, İran'daki asıl yönetimin Devrim Muhafızları çevresinde şekillendiğini savundu.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

MÜZAKERE HEYETİNE MÜDAHALE İDDİASI

The New York Post'un iddiasına göre Vahidi, İran'ın ABD ile görüşen heyetine de doğrudan müdahale etti.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in müzakere heyetine dahil edilerek sert çizginin korunmasının sağlandığı öne sürüldü.

İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

Habere göre İran heyetinin görüşmelere geri dönmemesi, Ahmed Vahidi ve ona yakın isimlerin Tahran'da belirleyici olmaya devam ettiğini gösteriyor.

