İran’ı gerçekte kim yönetiyor? Yeni gölge lider ortaya çıktı

ABD merkezli The New York Post, İran'da son haftalarda yaşanan güç mücadelesine ilişkin dikkat çeken bir haber yayımladı. GÖLGE LİDER AHMED VAHİDİ Haberde, ABD-İsrail saldırıları sonrası İran yönetiminde büyük kayıplar yaşanırken, ülke içinde asıl kontrolü ele geçiren ismin Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Ahmed Vahidi olduğu öne sürüldü. Gazeteye göre Vahidi'nin yükselişi, Tahran'ın hem askeri stratejisinde hem de ABD ile yürütülen olası barış görüşmelerinde sert bir dönüşe neden oldu. ABD-İSRAİL SALDIRILARI SONRASI DENGELER DEĞİŞTİ The New York Post'un aktardığına göre, İran'daki savaşın ilk günlerinde düzenlenen ABD-İsrail hava saldırılarında çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti. Bu süreçte İran liderliğinde ciddi bir boşluk oluştu. Haberde, bu boşluğu dolduran kişinin 67 yaşındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmed Vahidi olduğu belirtildi. Vahidi'nin yakın çevresiyle birlikte askeri karar alma mekanizmasını ve müzakere sürecini kontrol altına aldığı iddia edildi. 'İRAN YÖNETİMİ DAHA SERT BİR TUTUM BENİMSEDİ' Habere göre Vahidi'nin etkisinin artmasının ardından İran yönetimi daha katı bir tutum benimsedi. Yetkililerin bu hafta ABD ile yapılması planlanan barış görüşmelerine katılmayı reddettiği, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere yönelik baskının artırıldığı kaydedildi. Bu gelişmeler, Washington cephesinde 'müzakere kapısı kapanıyor mu?' sorusunu gündeme taşıdı. AHMED VAHİDİ KİMDİR? The New York Post'un haberine göre Vahidi, 1990'lı yıllarda İran'ın Kudüs Gücü biriminin başında bulundu. Daha sonra bu görevi Kasım Süleymani'ye devretti. İran'ın Orta Doğu'daki vekil güç yapılanmasının temellerini atan isimlerden biri olarak gösterilen Vahidi, geçmişte Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde de bulundu. Batı ülkeleri tarafından yaptırım listesine alınan Vahidi'nin, Arjantin'deki bazı saldırılarla bağlantılı olduğu iddiaları da yıllardır gündemde. 'ASIL YÖNETİM DEVRİM MUHAFIZLARI'NDA' Haberde, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in ölümü sonrası yerine oğlu Mücteba Hamaney'in getirildiği, ancak gerçek gücün başka ellerde olduğu iddia edildi. Washington merkezli bir düşünce kuruluşundan uzman Khosro Isfahani'ye göre, Mücteba Hamaney yalnızca sembolik bir isim ve karar mekanizması üzerinde etkisi bulunmuyor. Uzman isim, İran'daki asıl yönetimin Devrim Muhafızları çevresinde şekillendiğini savundu. MÜZAKERE HEYETİNE MÜDAHALE İDDİASI The New York Post'un iddiasına göre Vahidi, İran'ın ABD ile görüşen heyetine de doğrudan müdahale etti. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in müzakere heyetine dahil edilerek sert çizginin korunmasının sağlandığı öne sürüldü. Habere göre İran heyetinin görüşmelere geri dönmemesi, Ahmed Vahidi ve ona yakın isimlerin Tahran'da belirleyici olmaya devam ettiğini gösteriyor.