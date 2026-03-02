Trend
Galeri
Trend Dünya
SON DAKİKA| İran’ı sarsan ihanet şüphesi: ABD İsrail saldırısından dakikalar önce ayrıldı! Hamaney’in yakınındaki o isim köstebek mi?
SON DAKİKA| İran’ı sarsan ihanet şüphesi: ABD İsrail saldırısından dakikalar önce ayrıldı! Hamaney’in yakınındaki o isim köstebek mi?
Son Dakika: Operasyonun zamanlaması son anda değişti, hedef nokta milimetrik doğrulukla vuruldu. Hamaney'le saldırıdan hemen önce görüştüğü belirtilen ve dakikalar kala ayrıldığı iddia edilen Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İran'da ihanet tartışmalarının merkezine oturdu. Tesadüf mü, içeriden sızan kritik bilgi mi?
Giriş Tarihi: 02.03.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 09:54