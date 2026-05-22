SON DAKİKA|İran'ı yöneten elitler kimler? İşte 'Kardeşler grubu', Trump'ın savaş stratejisine büyük darbe vuruyorlar

Son Dakika: İran'ın lideri Ali Hamaney'in İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından ülkedeki karar alma süreçlerinde belirgin bir güç kayması yaşandı. Her ne kadar yerine oğlu Mücteba Hamaney getirilmiş olsa da, İran'da yönetimin fiilen mevcut ve eski İslam Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından oluşan küçük, seçkin bir grup tarafından yönlendirildiği belirtiliyor. İran-Irak savaşı döneminde birlikte yükselen ve bugün güvenlik, istihbarat ve siyaset alanlarında etkili konumlarda bulunan bu isimlerin, ortak geçmişleri ve güçlü kurumsal bağları sayesinde "ülkeyi yöneten bir kardeşlik" haline geldiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu yapı, suikastlar ve savaş koşullarına rağmen İran devlet mekanizmasının ayakta kalmasını sağlayan en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 22.05.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 10:39