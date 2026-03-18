İran'ın dengeleri değiştirecek o silahı! Tahran 7 gün içinde çökertebilir

İngiliz basınında yer alan bir habere göre, İran'ın Körfez ülkelerinin hayati öneme sahip tuz arıtma tesislerini hedef alabilecek kapasitesi, bölge için petrol ve doğalgazdan daha kritik bir güvenlik açığına işaret ediyor. Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Umman'ın içme suyunun büyük bölümünü bu tesislerden karşılaması, olası bir saldırı durumunda günler içinde ciddi su krizleri ve toplumsal çöküş riskini gündeme getiriyor. Enerji altyapısıyla iç içe geçmiş bu sistemin kırılganlığı, suyu olası bir çatışmada belirleyici unsur haline getirirken, uzmanlara göre kurak bir coğrafyada su kıtlığı petrol arzından çok daha yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Giriş Tarihi: 18.03.2026 15:56