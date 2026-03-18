Trend Galeri Trend Dünya İran’ın dengeleri değiştirecek o silahı! Tahran 7 gün içinde çökertebilir

İngiliz basınında yer alan bir habere göre, İran'ın Körfez ülkelerinin hayati öneme sahip tuz arıtma tesislerini hedef alabilecek kapasitesi, bölge için petrol ve doğalgazdan daha kritik bir güvenlik açığına işaret ediyor. Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Umman'ın içme suyunun büyük bölümünü bu tesislerden karşılaması, olası bir saldırı durumunda günler içinde ciddi su krizleri ve toplumsal çöküş riskini gündeme getiriyor. Enerji altyapısıyla iç içe geçmiş bu sistemin kırılganlığı, suyu olası bir çatışmada belirleyici unsur haline getirirken, uzmanlara göre kurak bir coğrafyada su kıtlığı petrol arzından çok daha yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 18.03.2026 15:56
İngiltere merkezli The Telegraph'a göre, Tahran'ın bölgedeki su temini için hayati önem taşıyan tuz arıtma tesislerine saldırma kapasitesi, altı Arap devleti için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Kavurucu sıcaklıklar ve yok denecek kadar az yağışın hüküm sürdüğü Arap Yarımadası'nda su, yalnızca bir kaynak değil, doğrudan hayatta kalmanın temel unsuru olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Umman'dan oluşan Körfez İş birliği Konseyi (GCC) ülkeleri, içme suyu ihtiyaçlarının büyük bölümünü deniz suyunu arıtan tesislerden karşılıyor.

TUZ ARITMA TESİSLERİ KRİTİK HEDEF HALİNE GELDİ

The Telegraph'a göre, İran ile tırmanan gerilim, petrol ve doğalgaz altyapısından bile daha kritik bir zafiyeti gün yüzüne çıkarıyor. Füze saldırıları, insansız hava araçları, hızlı botlar veya siber operasyonlarla hedef alınabilecek bu tesisler, Körfez ülkelerinin en hassas noktası olarak değerlendiriliyor. İran ise su ihtiyacının büyük bölümünü nehirler, rezervuarlar ve yeraltı kaynaklarından sağladığı için, bu alandaki kırılganlığı çok daha düşük seviyede tutuyor.

SU KESİNTİSİ TOPLUMSAL ÇÖKÜŞE YOL AÇABİLİR

Habere göre, İran sınırlı tuz arıtma kaybına dayanabilirken, Körfez İş birliği Konseyi ülkeleri için aynı durum kısa sürede toplumsal çöküş anlamına gelebilir. Bahreyn ve İran'ın Kiş Adası çevresindeki tesislere yönelik iddia edilen saldırılar, uzun süreli bir çatışmada belirleyici unsurun petrol değil su olabileceğini ortaya koyuyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ SUYA YÜKSEK ORANDA BAĞIMLI

Bölgedeki bağımlılık dikkat çekici boyutlarda. Suudi Arabistan içme suyunun yaklaşık yüzde 70'ini tuzdan arındırılmış sudan sağlarken, bazı şehirlerde bu oran yüzde 90'a yaklaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 42'sini bu tesislerden karşılıyor. Kuveyt'te bu oran yüzde 90'a ulaşırken, Bahreyn'de yüzde 60 seviyesinde olup kentsel alanlarda yüzde 95'e kadar çıkabiliyor.

Katar'ın su ihtiyacının yüzde 75 ila 90'ı, Umman'ın ise yaklaşık yüzde 86'sı tuz arıtma tesislerinden sağlanıyor. Körfez İş birliği Konseyi ülkeleri toplamda dünya tuzdan arındırılmış su üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiriyor ve 400'den fazla tesis işletiyor.

ENERJİ-SU BAĞIMLILIĞI KIRILGANLIĞI ARTIRIYOR

Habere göre, bu sistemin en zayıf noktalarından biri enerji ile olan sıkı bağ. Tuz arıtma tesisleri yüksek enerji tüketimi gerektirirken, çoğu doğrudan petrol ve doğalgazla çalışan santrallere bağlı durumda. Örneğin yalnızca Suudi Arabistan, bu tesisleri işletmek için günde yaklaşık 300 bin varil petrol tüketiyor. Bu durum, enerji altyapısına yönelik bir saldırının aynı anda su krizine dönüşebileceği anlamına geliyor.

SUUDİ ARABİSTAN ÖRNEĞİ RİSKİN BOYUTUNU GÖSTERİYOR

Dünyanın en büyük tuzdan arındırılmış su üreticisi olan Suudi Arabistan, günde yaklaşık 11,5 milyon metreküp su üretiyor. Ancak İngiltere merkezli The Telegraph'a göre, bu kapasitenin devre dışı kalması halinde ülkenin direnci son derece sınırlı.

2008 tarihli bir ABD değerlendirmesine göre, Riyad'ın su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan tesisin devre dışı kalması durumunda başkentin bir hafta içinde tahliye edilmesi gerekebilir. Ülke genelinde ise depolanan suyun yalnızca 7 ila 14 gün yeterli olabileceği tahmin ediliyor.

SU İTHALATI MİLYARLARCA DOLARLIK KRİZ YARATABİLİR

Bu tür bir senaryoda Suudi Arabistan'ın günlük 11,5 milyon metreküp suyu dışarıdan temin etmesi gerekecek. The Telegraph'a göre, bu miktarın tankerler veya acil boru hatlarıyla taşınması küresel lojistik sistemi zorlayacak, maliyetleri milyarlarca dolara çıkaracak ve ciddi insani kriz riskleri doğuracak.

İRAN'IN STRATEJİK AVANTAJI DİKKAT ÇEKİYOR

İran, kendi su sorunlarına rağmen daha çeşitlendirilmiş bir kaynak yapısına sahip. Yüzey ve yeraltı sularına dayalı sistem, Tahran'a stratejik üstünlük sağlıyor. Bu sayede İran, Körfez ülkelerinin tesislerini hedef alırken misillemelerden görece daha az etkilenebileceğini hesaplıyor.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER YETERSİZ KALIYOR

Körfez ülkeleri güneş enerjili tesisler, atık su geri dönüşümü ve stratejik rezervler gibi çözümler üzerinde çalışsa da, habere göre bu adımlar mevcut kırılganlığı kısa vadede ortadan kaldırmaktan uzak. Suudi Arabistan'ın ulusal stratejisi tüketimi azaltmayı ve geri dönüşümü artırmayı hedeflese de, savaş koşullarında bu önlemler yeterli olmayabilir.

SU GEÇMİŞTE DE SİLAH OLARAK KULLANILDI

Su altyapısının hedef alınması yeni bir risk değil. 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında Körfez'e bırakılan petrol, Suudi Arabistan'ın tuz arıtma tesislerini devre dışı bırakmayı amaçlıyordu. Hızlı müdahale felaketi önlese de, bu olay suyun stratejik bir silah olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.