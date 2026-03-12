Trend Galeri Trend Dünya İran’ın denizlerdeki kozu! İran’ın mayınlama stratejisi: Dikkat çeken “kurbağa adamlar” detayı

ABD merkezli Wall Street Journal'a göre, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yerleştirdiği iddia edilen deniz mayınları, küresel enerji ticareti ve deniz taşımacılığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, İran'ın basit ancak etkili bu silahları asimetrik savaş stratejisinin parçası olarak kullandığını ve asıl amacın gemileri batırmaktan çok deniz trafiğini aksatarak küresel ekonomiyi baskı altına almak olduğunu belirtiyor. ABD Donanması olası bir refakat ve mayın temizleme operasyonunu değerlendirirken, bölgede insansız hava aracı ve füze saldırıları da ticari gemiler için riski artırıyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 16:22