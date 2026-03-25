Trend Galeri Trend Dünya İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın “kinetik-sibernetik” stratejisi

İran'ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran'ın "kinetik-sibernetik" stratejisi

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, İran ve Hizbullah'ın İsrailli yetkililere yönelik suikast girişimlerine zemin hazırlamak amacıyla ülkedeki güvenlik kameralarını hacklemeye çalıştığını iddia etti. Kurum Başkanı Yossi Karadi, 28 Şubat'tan bu yana artan siber saldırıların "kinetik-sibernetik" bir stratejinin parçası olduğunu, bu yöntemle dijital istihbaratın sahadaki fiziksel saldırılara dönüştürülmesinin hedeflendiğini öne sürdü. Karadi ayrıca, son haftalarda yaklaşık 50 ciddi siber saldırı tespit edildiğini, bazı İsrailli kuruluşların verilerinin tamamen silindiğini ve İran'ın siber kapasitesinin fiziksel saldırılarla sınırlı ölçüde zayıflatılabildiğini ifade etti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 25.03.2026 16:50
İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın kinetik-sibernetik stratejisi

İsrail merkezli Haaretz'e göre, İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, İran ve Hizbullah'ın İsrailli yetkililere yönelik suikast girişimlerine zemin hazırlamak amacıyla ülkedeki güvenlik kameralarını hacklemeye çalıştığını iddia etti. Kurum Başkanı Yossi Karadi, bu girişimlerin dijital istihbaratı sahadaki fiziksel saldırılara dönüştürmeyi hedeflediğini savundu.

İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın kinetik-sibernetik stratejisi

Haaretz'e göre Karadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ve Hizbullah'ın 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail'e karşı siber iş birliğini önemli ölçüde artırdığını ileri sürdü. Tahran'ın geçmişte İranlı yetkililere yönelik düzenlenen saldırıları taklit etmeye çalıştığını iddia eden Karadi, bu kapsamda İsrailli liderler, askeri komutanlar ve nükleer bilim insanlarını hedef alan planlar yapıldığını öne sürdü.

İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın kinetik-sibernetik stratejisi

"KİNETİK-SİBERNETİK" STRATEJİ İDDİASI

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) İran kaynaklı düzinelerce siber saldırıyı ifşa ettiğini ve engellediğini ileri süren Karadi, kameraların "kinetik-sibernetik" eksen adını verdiği bir stratejinin parçası haline geldiğini iddia etti. Bu strateji kapsamında siber yollarla elde edilen verilerin sahada doğrudan etkili sonuçlara dönüştürüldüğünü ifade eden Karadi, bu bilgilerin füze saldırılarının daha isabetli hale gelmesine katkı sağladığını söyledi.

İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın kinetik-sibernetik stratejisi

Karadi, İran'ın siber kapasitesini yalnızca dijital aksaklık yaratmak için değil, fiziksel zarar verebilecek istihbarat toplamak amacıyla kullandığını savunarak, "Bir bilgisayara sızmaktan değil, insanlara fiilen zarar vermekten bahsediyorum. Eğer (İran'ın kameraları hacklemesi) bunlar başarılı olsaydı, hepimiz burada (ölenlerin) isimlerini konuşuyor olurduk" dedi. İsrail merkezli Haaretz'e göre Karadi, söz konusu girişimlerin başarılı olması halinde ciddi can kayıplarının yaşanabileceğini dile getirdi.

İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın kinetik-sibernetik stratejisi

28 ŞUBAT'TAN BU YANA "50 CİDDİ SİBER SALDIRI" İDDİASI

Haaretz'e göre İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, 28 Şubat'tan bu yana İsraillileri devşirme amaçlı 61 girişim ve 25 yabancı "etki operasyonu" tespit etti. Karadi, aynı dönemde yaklaşık 50 ciddi siber saldırı kaydedildiğini ve bunun 2025'in ikinci yarısındaki yaklaşık 20 vakaya kıyasla büyük bir artış anlamına geldiğini öne sürdü.

İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın kinetik-sibernetik stratejisi

Karadi, bu saldırıların bazılarının doğrudan İran bağlantılı hacker grupları tarafından gerçekleştirildiğini ve İsrail'deki çeşitli şirketlerin hedef alındığını iddia etti.

İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın kinetik-sibernetik stratejisi

İSRAİLLİ KURULUŞLARIN VERİLERİ SİLİNDİ İDDİASI

Karadi, siber saldırılar sonucunda yaklaşık 50 İsrailli kuruluşun verilerinin tamamen silindiğini ileri sürdü. Bazı vakalarda verilerin geri yüklenmesini imkânsız hale getirmek için gelişmiş silme tekniklerinin kullanıldığını belirten Karadi, saldırıların ciddi ekonomik ve kurumsal etkiler doğurduğunu savundu.

İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın kinetik-sibernetik stratejisi

"RUSYA VE ÇİN'DEN İRAN'A SİBER DESTEK" ENDİŞESİ

Habere göre Karadi, 20'den fazla İranlı siber grubun yüzlerce operatörle faaliyet yürüttüğünü öne sürerken, Rusya ve Çin'den İran'a yıllardır süregelen siber yetenek transferinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın kinetik-sibernetik stratejisi

Karadi, İsrail'in İran'a yönelik fiziksel askeri saldırılarının Tahran'ın siber kapasitesini düşürüp düşürmediği sorulduğunda, söz konusu saldırılar ile İsrail'e yönelik siber saldırıların yoğunluğu arasında "bağlantı ve korelasyon" bulunduğunu ancak etkinin sınırlı kaldığını ifade etti.

İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın kinetik-sibernetik stratejisi

Fiziksel hedeflere yönelik saldırıların kalıcı sonuçlar doğurduğunu belirten Karadi, bir füze rampasının imha edilmesi halinde tamamen ortadan kaldırıldığını ancak siber saldırı merkezlerine yönelik saldırıların aynı etkiyi yaratmadığını vurguladı.

İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın kinetik-sibernetik stratejisi

Karadi, bu tür merkezlerde görev yapan personelin hayatta kalması durumunda faaliyetlerin farklı yerlerden sürdürülebildiğine dikkati çekti.

İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın kinetik-sibernetik stratejisi

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın kinetik-sibernetik stratejisi

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın kinetik-sibernetik stratejisi

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.