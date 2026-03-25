İran’ın İsrailli yetkililere suikast planı: İşte Tahran’ın “kinetik-sibernetik” stratejisi

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, İran ve Hizbullah'ın İsrailli yetkililere yönelik suikast girişimlerine zemin hazırlamak amacıyla ülkedeki güvenlik kameralarını hacklemeye çalıştığını iddia etti. Kurum Başkanı Yossi Karadi, 28 Şubat'tan bu yana artan siber saldırıların "kinetik-sibernetik" bir stratejinin parçası olduğunu, bu yöntemle dijital istihbaratın sahadaki fiziksel saldırılara dönüştürülmesinin hedeflendiğini öne sürdü. Karadi ayrıca, son haftalarda yaklaşık 50 ciddi siber saldırı tespit edildiğini, bazı İsrailli kuruluşların verilerinin tamamen silindiğini ve İran'ın siber kapasitesinin fiziksel saldırılarla sınırlı ölçüde zayıflatılabildiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 25.03.2026 16:50