İran’nın yüksek riskli stratejisi: Tahran’ın “mozaik savunma” taktiği

Tahran yönetimi savaşın ardından kendisini ABD ve İsrail ile sürekli tekrar eden bir çatışma döngüsü içinde buldu. İranlı liderler, her turdan daha zayıf ve daha savunmasız çıktıkları bu sürecin değişmesi gerektiği sonucuna vardı. O dönemde ABD güçlerinin İran kıyıları açıklarında yoğunlaşması üzerine Hamaney, "Amerikalılar, bu kez savaş açarlarsa bunun bölgesel bir savaş olacağını bilmeliler" açıklamasını yapmıştı.