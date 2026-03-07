İran’nın yüksek riskli stratejisi: Tahran’ın “mozaik savunma” taktiği

ABD merkezli The Wall Street Journal'a göre İran, ABD ve İsrail'le yaşanan yıkıcı savaşın ardından stratejisini değiştirerek çatışmayı tüm Orta Doğu'ya yaymayı hedefleyen yüksek riskli bir plan devreye soktu. "Mozaik savunma" adı verilen merkeziyetsiz sistemle komutanlara bağımsız hareket yetkisi verilirken, Tahran özellikle Körfez ülkelerini ve enerji altyapısını hedef alarak küresel ekonomiyi baskı altına almayı amaçlıyor. Analistlere göre İran, yoğun bombardımana rağmen saldırılarını sürdürerek zaman kazanmayı ve rejimin ayakta kalmasını sağlamayı hedeflerken, bu strateji başarısız olursa bölgesel savaşın daha da genişleme riski bulunuyor.