İş insanını vahşice parçaladı! Helikopterle çıkarılıp karnı yarıldı, Midesinden insan uzuvları çıktı, İşte timsahın yakalanma anı

İngiltere merkezli The Sun'a göre, Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde sel sularına kapılarak kaybolan 59 yaşındaki iş insanı Gabriel Batista'nın, Komati River çevresinde vurularak çıkarılan dev bir timsahın midesinde bulunduğundan şüpheleniliyor. Polis helikopter destekli operasyonla öldürülen timsahın karnını açtığında kopmuş insan uzuvları ile Batista'ya ait olduğu düşünülen bir yüzük bulurken, kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatıldı. Yetkililer ayrıca timsahın midesinden altı çift farklı ayakkabı çıktığını, bunun da yırtıcının bölgede daha önce başka boğulma ya da saldırı vakalarıyla bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 15:28
Habere göre, 59 yaşındaki iş insanı Gabriel Batista'nın Güney Afrika'da sel sularına kapıldıktan sonra bir timsah tarafından yenildiğinden şüpheleniliyor. Olay, ülkenin Mpumalanga eyaletinde bulunan Komati Nehri çevresinde yaşandı.

SEL SULARI ÖLÜM GETİRDİ

Trajedi geçen Pazartesi günü Batista'nın oteline ulaşmak için sular altında kalan alçak bir köprüden geçmeye çalışmasıyla başladı. Şiddetli akıntının, iş insanının kullandığı 4x4 Ford Ranger aracı sürükleyerek kayalıklara taşıdığı ifade edildi. Yetkililer, Batista'nın araçtan inerek güvenli bir noktaya ulaşmaya çalıştığını ancak güçlü akıntının kendisini sürükleyerek nehir boyunca Mozambik sınırına kadar götürdüğünü değerlendiriyor.

"İNSAN YİYEN" TİMSAH ŞÜPHESİ

Polis ve vahşi yaşam ekipleri, bölgede çok sayıda timsahın çamurlu adalar ve kumluk kıyılarda pusuda beklediğini belirtti. Batista'nın bu yırtıcılardan birine av olmuş olabileceği ihtimali üzerine geniş çaplı arama başlatıldı. Dört gün boyunca insansız hava araçlarıyla takip edilen büyük bir timsah, şüpheli davranışları nedeniyle hedef alındı.

HELİKOPTER OPERASYONU VE TEK KURŞUN

Yetkililerden alınan özel izin sonrası timsahın öldürülmesine karar verildi. Polis helikopterinde bulunan keskin nişancı, tek atışla yarım tonluk dev hayvanı etkisiz hale getirdi. The Sun'a göre, operasyonun en riskli aşaması ise timsahın bulunduğu adadan çıkarılması oldu. Polis Yüzbaşı Joey Potgieter, halatla helikopterden aşağı sarkıtılarak timsahın yanına indirildi. Potgieter, "İp beni doğrudan timsahın burnuna indiriyordu. Gerçekten ölmüş olmasını umuyordum" ifadelerini kullandı.

CESUR KURTARMA ANLARI

İngiltere merkezli The Sun'a göre, Potgieter timsahın etrafında dolaşan diğer yırtıcılara rağmen hayvanı bağlamayı başardı. Timsah, helikopterle havaya kaldırılarak güvenli bir bölgeye taşındı. Polis yetkilisi, "Yakınlarda iki timsah daha vardı ve beni izliyorlardı. Her şey ters gidebilirdi" dedi.

KORKUNÇ KEŞİF: İNSAN UZUVLARI VE YÜZÜK

Timsahın karnı açıldığında dehşet verici bulgular ortaya çıktı. Yapılan incelemede, elleri hâlâ bağlı iki kopmuş kol, yarım kaburga kafesi ve göğüs eti bulundu. Ayrıca bir parmakta, kayıp iş insanı Gabriel Batista'ya ait olduğu düşünülen bir yüzüğe rastlandı. Kimlik doğrulaması için DNA testlerinin sürdüğü bildirildi.

MİDESİNDEN ALTI ÇİFT AYAKKABI ÇIKTI

Olayın en dikkat çekici detaylarından biri ise timsahın midesinde bulunan diğer nesneler oldu. İngiltere merkezli The Sun'a göre, timsahın içinde altı çift farklı ayakkabı bulundu. Bu ayakkabıların Batista'ya ait olmaması, söz konusu timsahın daha önce de insanlara saldırmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Uzmanlar, timsahların plastik malzemeleri sindiremediğini ve bu nedenle ayakkabıların midede kaldığını belirtiyor.

"YAKIN ZAMANDA BESLENDİĞİ BELLİYDİ"

Yetkililer, timsahın davranışlarının da şüphe uyandırdığını ifade etti. Habere göre, hayvanın güneş altında hareketsiz kalması ve aşırı dolu görünen karnı, kısa süre önce beslendiğine işaret ediyordu. Batista'nın timsah tarafından yenmeden önce boğulup boğulmadığı henüz bilinmiyor. Yetkililer, kalıntıların başka timsahların içinde de bulunabileceği ihtimalini göz ardı etmiyor.

POLİS: "YETERLİ KANIT VAR AMA DNA BEKLENİYOR"

Operasyonu yöneten ekipten Kaptan Johan Potgieter, "Çok fazla detaya girmek istemiyorum ancak mide içeriği, kayıp adamın bu timsah tarafından yenildiğine inanmamız için yeterli" dedi. Ancak yetkililer, kesin sonucun DNA analizleriyle netleşeceğini vurguladı.

CESARET ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Ulusal Polis Komiser Vekili Korgeneral Puleng Dimpane, operasyon sırasında hayatını riske atan Yüzbaşı Joey Potgieter'in cesaretini ve özverisini övdü.

