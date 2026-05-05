İş insanını vahşice parçaladı! Helikopterle çıkarılıp karnı yarıldı, Midesinden insan uzuvları çıktı, İşte timsahın yakalanma anı

İngiltere merkezli The Sun'a göre, Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde sel sularına kapılarak kaybolan 59 yaşındaki iş insanı Gabriel Batista'nın, Komati River çevresinde vurularak çıkarılan dev bir timsahın midesinde bulunduğundan şüpheleniliyor. Polis helikopter destekli operasyonla öldürülen timsahın karnını açtığında kopmuş insan uzuvları ile Batista'ya ait olduğu düşünülen bir yüzük bulurken, kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatıldı. Yetkililer ayrıca timsahın midesinden altı çift farklı ayakkabı çıktığını, bunun da yırtıcının bölgede daha önce başka boğulma ya da saldırı vakalarıyla bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 05.05.2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 15:28