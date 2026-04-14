Trend Galeri Trend Dünya İşgalin çirkin yüzü fotoğrafa yansıdı! Batı Şeria’da çekilen görüntü dünya gündeminde: İsrail’in yapay zeka iddiası kısa sürede çürütüldü

Batı Şeria'nın El Halil kentinde işgalci İsrail ordusunun zeytin hasadı yapan Filistinlilere yönelik insanlık dışı muamelesi kameralara yansıdı. O görüntüde bir askerin gülüşü ve Filistinli bir kadına bakışı dikkat çekti. İsrail'in "yapay zeka" iddiası kısa sürede video kayıtlarıyla geçerliliğini yitirdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Giriş Tarihi: 14.04.2026 13:24
Gazeteci Pietro Masturzo tarafından 12 Ekim 2025'teki zeytin hasadı sırasında çekilen fotoğraf, İtalyan L'Espresso dergisinin kapağına taşımasıyla yeniden gündeme geldi.

SİYONİST ASKERİN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Masturzo'nun Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de zeytin hasadı sırasında çektiği fotoğrafta, askeri üniformalı Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin görüntüsü, gülüşü ve Filistinli bir kadına bakışı dikkati çekti.

O GÖRÜNTÜNÜN HİKAYESİ

Facebook hesabından paylaşım yaparak olay gününe ait görüntüleri yayınlayan İtalyan gazeteci Masturzo, fotoğrafı 12 Ekim 2025'te, zeytin hasadının ilk günü, El Halil'in batısında çektiğini belirterek hikayesini anlattı.

Masturzo, "Hasadın tam başlangıcında, silahlı bir grup İsrailli yerleşimci (bazıları söz konusu yerleşimci gibi ordu üniforması giyiyordu) askerler eşliğinde geldi ve Filistinlilerin kendi zeytinlerini toplamasına engel oldu. Fotoğraftaki yerleşimcinin yüz ifadesi, aynı hareketi tekrar ederek Filistinli kadının sürüsünü toplamak için çıkardığı sesi taklit etmesi, Filistinlilere kendi hayvanlarıymış gibi hitap etmesi sırasında oluşmuştur." ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

İtalyan dergisi L'Espresso'nun "İstismar" manşetiyle "Siyonistler İsrail'i etnik temizlik ve katliamlarla şekillendiriyor" ifadesini kullanması İsrail'i rahatsız etti.

Fotoğraf hakkında İsrail'de önce yapay zeka üretimi olabileceği yorumları yapılırken fotoğrafı çeken Masturzo'nun olay gününe ait görüntüleri paylaşmasının ardından "antisemitik" olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled de, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, L'Espresso'nun fotoğrafı manipülatif şekilde kullandığını ileri sürerek "Bu görüntü, İsrail'in bir arada yaşamak zorunda olduğu karmaşık gerçekliği çarpıtıyor, stereotipleri ve nefreti körüklüyor." iddiasında bulundu.

YAPAY ZEKA İDDİASI GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRDİ

Ancak Peled'in açıklamasından kısa süre sonra, fotoğrafın çekildiği yerde kaydedilen bir videonun ortaya çıkmasıyla görüntünün "yapay zeka" olduğuna dair iddialar geçerliliğini yitirdi.