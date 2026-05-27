SON DAKİKA|İspanyol siyasetinde kaos! Başbakan Sanchez'in partisine baskın, Polis binaya girdi

Son Dakika: İspanya'da Sivil Muhafız Teşkilatı'nın Merkezi Operasyon Birimi (UCO), İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Ferraz'daki genel merkezine yasa dışı finansman iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Giriş Tarihi: 27.05.2026 14:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2026 14:54
İspanya merkezli El Confidencial'a göre, İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) üzerindeki baskı giderek artıyor. İspanya Sivil Muhafız Teşkilatı'nın Merkezi Operasyon Birimi (UCO), partinin gizli operasyonlarını yasa dışı yollarla finanse ettiği iddia edilen bir yapılanmaya ilişkin soruşturma kapsamında bu sabah Ferraz Caddesi'ndeki PSOE genel merkezine girdi.

Operasyonun, partinin yöneticisi Ana María Fuentes hakkında dava açılmasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi. Soruşturmanın, Yargıç Santiago Pedraz tarafından, PSOE adına iş takipçiliği yaptığı öne sürülen Leire Díez ve devlet yatırım şirketi SEPI ile ilişkileri bağlamında yürütüldüğü aktarıldı.

İspanya merkezli El Confidencial'a göre incelemeler, partinin Sekreterlik ve Yönetim birimlerinden Díez'in ağına yapılan ödemelere ve bu ödemelerin sahte faturalarla gizlendiği iddialarına odaklanıyor.

SÁNCHEZ: "BU BİR ARAMA DEĞİL, BİLGİ TALEBİ"

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise operasyonun kamuoyuna yansımasının ardından yaptığı ilk açıklamada seçim çağrısı yapmayı reddetti ve yargının çalışmalarını savundu. Sánchez, polis operasyonunun "arama değil, bilgi talebi" olduğunu vurgulayarak, "Sivil Muhafızların farklı kurumlara yönelik birçok bilgi talebi oluyor ve bu tek başına bir şey ifade etmiyor" dedi.

Başbakan, "Sürecin nasıl gelişeceğini göreceğiz ve tekrar ediyorum, bu bir arama değil, bilgi talebidir" ifadelerini kullandı. Hükümetinin icraatlarını savunan Sánchez, "Benim hükümetin başında olmamla sağlanan istikrarın başlı başına bir amaç olduğunu söylemiyorum ancak elde ettiğimiz ekonomik performansa ulaşmak için bir araç olduğunu söylüyorum" dedi.

MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Saatler önce ana muhalefetteki People's Party (PP) lideri Alberto Núñez Feijóo, "İspanyol halkına derhal söz vermekten başka seçenek yok" diyerek erken seçim çağrısında bulundu. Muhalefet lideri, "kritik bir durum içinde olduklarını" belirterek, "Sánchez partiyi ahlaksızlığa sürükledi" dedi. Feijóo ayrıca, "Koalisyon ortaklarımız artık yeter demeli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da UCO'nun PSOE merkezine girişine sert tepki gösterdi. Abascal, Başbakan Pedro Sánchez ile eski Başbakan José Luis Rodríguez Zapatero'nun tutuklanması çağrısında bulunarak, "Tutuklanmalı ve adalet önüne çıkarılmalılar" dedi.

SÁNCHEZ'TEN "İSTİKRAR" VURGUSU

Pedro Sánchez ise seçim kararı almayacağını yineleyerek, "Partizan çıkarlar için seçim kararı alamam, bunu vatandaşların çıkarı için yapmak zorundayım" ifadelerini kullandı. İspanya merkezli El Confidencial'a göre Sánchez, vatandaşların istikrarsız bir jeopolitik ortamda ihtiyaç duyduğu şeyin istikrar olduğunu savundu.

Başbakan ayrıca, Castilla-La Mancha Bölgesel Başkanı Emiliano García-Page'e de göndermede bulunarak, bazı parti üyelerinin erken seçim istediğini ancak bunun doğru olmayacağını söyledi. Sánchez, "Bazı parti arkadaşlarım seçimleri erkene almamı istiyor çünkü çoğunluğu elde edeceğimi düşünüyorlar. Ancak ben partizan çıkarlar için seçim yapamam; bunu vatandaşların çıkarı için yapmak zorundayım" dedi.

ZAPATERO'YA DESTEK MESAJI

Başbakan Sánchez, eski Başbakan José Luis Rodríguez Zapatero'ya da "tam desteğini" iletti. Soruşturma dosyasına erişimi olduğunu kabul eden Sánchez, yargıyla iş birliğini ve Zapatero'nun masumiyet karinesini savundu. Sánchez, "Dolayısıyla kendisine tüm desteğimi veriyorum, bu durumu değiştirecek yeterli gerekçe görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Ferraz'daki operasyonla ilgili gecikmeli basın açıklamasının nedeninin de bu gelişme olduğunu belirten Sánchez, "Burada bir aramadan değil, bilgi talebinden söz ediyoruz" dedi.

Başbakan, "Soruşturmanın önemini küçümsemek istemiyorum ve adalet sistemine tam destek veriyorum" ifadelerini kullanırken, Leire Díez soruşturmasına ilişkin ise gerekli önlemlerin alındığını savundu. Sánchez, "Adaletin çarkları yavaş döner, yargı sürecine saygı gösterelim" dedi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
