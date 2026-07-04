SON DAKİKA| İsrail, Ankara’nın NATO’daki üstünlüğünü itiraf etti! Avrupa’nın savunma kalkanı Türkiye

Son Dakika: İsrail basınında yer alan bir habere göre Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi Türkiye için savunma sanayisini Batılı müttefiklere sergileme açısından kritik bir fırsat olacak. Haberde, Türkiye'nin artan savunma ihracatı, hızlı ve düşük maliyetli üretim kapasitesi ile insansız hava araçları, mühimmat ve elektronik harp sistemlerinde Avrupa'nın artan ihtiyaçlarını karşılayabilecek önemli bir tedarikçi konumuna geldiği belirtilirken, bu durumun Ankara'nın NATO içindeki stratejik ve diplomatik ağırlığını da artırabileceği değerlendirildi.