SON DAKİKA| İsrail, Ankara’nın NATO’daki üstünlüğünü itiraf etti! Avrupa’nın savunma kalkanı Türkiye

İsrail merkezli Biz'e göre, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Türkiye'nin son yıllarda inşa ettiği savunma sanayii kapasitesini Avrupa ve ABD'ye sergileme fırsatı sunacak. Haberde, Türkiye'nin yalnızca büyük bir orduya ve stratejik bir konuma sahip olmadığı, aynı zamanda Batı'nın göz ardı etmekte zorlanacağı hız ve maliyet avantajıyla silah, mühimmat ve güvenlik sistemleri tedarik eden bir ülke haline geldiği değerlendirmesi yapıldı.