Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| İsrail basını Ankara’nın bağımsız silah gücünü manşetine taşıdı: “Türklerin savunması hayal edilemeyecek güçte”

SON DAKİKA| İsrail basını Ankara’nın bağımsız silah gücünü manşetine taşıdı: “Türklerin savunması hayal edilemeyecek güçte”

Son Dakika: İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin NATO'da ABD'den sonra ikinci büyük orduya sahip olduğunu ve son yıllarda geliştirdiği savunma sanayisi sayesinde kullandığı silahların yaklaşık yüzde 80'ini yerli olarak ürettiğini yazdı. Haberde, Türkiye'nin güçlü kara, hava ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra Bayraktar TB2 İHA'larını 34 ülkeye ihraç ettiği, yurt dışında birçok askeri üs bulundurduğu ve özellikle deniz gücünün olası bir çatışmada önemli bir unsur olarak değerlendirildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 20.06.2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 14:28
SON DAKİKA| İsrail basını Ankara’nın bağımsız silah gücünü manşetine taşıdı: Türklerin savunması hayal edilemeyecek güçte

Habere göre, NATO'nun ABD'den sonraki en büyük ordusuna sahip olan Türkiye, son yıllarda geliştirdiği savunma sanayisi sayesinde kullandığı silahların yaklaşık yüzde 80'ini yerli imkanlarla üretir hale geldi. Öte yandan haberde, Türkiye'nin savunma sanayisinin hayal edilemeyecek kadar güçlü olduğunun altı çizildi.

SON DAKİKA| İsrail basını Ankara’nın bağımsız silah gücünü manşetine taşıdı: Türklerin savunması hayal edilemeyecek güçte

32 üyeli ve yaklaşık 3,7 milyon askeri kapsayan NATO ittifakı içinde ABD'den sonra ikinci büyük orduya sahip olan Türkiye'nin yaklaşık 480 bin aktif görev personeli bulunduğu, bunun yanı sıra önemli sayıda yedek kuvvete sahip olduğu belirtildi.

SON DAKİKA| İsrail basını Ankara’nın bağımsız silah gücünü manşetine taşıdı: Türklerin savunması hayal edilemeyecek güçte

TÜRK KARA KUVVETLERİ'NİN ENVANTERİNDE BİNLERCE ZIRHLI ARAÇ BULUNUYOR

İsrail merkezli Maariv'e göre Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterinde yaklaşık 2 bin 200 tank yer alıyor. Bu tanklar arasında Almanya üretimi yaklaşık 300 Leopard 2A4 ile farklı serilerden yaklaşık 900 Patton tankının bulunduğu ifade edildi. Haberde, Türkiye'nin ayrıca ALTAY adı verilen yerli ana muharebe tankını geliştirdiği ve savunma sanayisindeki bağımsızlığını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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SON DAKİKA| İsrail basını Ankara’nın bağımsız silah gücünü manşetine taşıdı: Türklerin savunması hayal edilemeyecek güçte

TÜRK İHA'LARI 34 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Maariv'e göre, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları Dağlık Karabağ, Libya ve Ukrayna'daki çatışmalarda etkisini ortaya koydu. Haberde, söz konusu İHA'ların Körfez ülkeleri, Afrika ve Kafkasya dahil olmak üzere toplam 34 ülkeye ihraç edildiği belirtildi.

SON DAKİKA| İsrail basını Ankara’nın bağımsız silah gücünü manşetine taşıdı: Türklerin savunması hayal edilemeyecek güçte

İsrail merkezli gazete, Türkiye'nin çok katmanlı yerli hava savunma sistemi de dahil olmak üzere kapsamlı bir savunma sanayisi altyapısı oluşturduğunu ve bugün kullandığı silahların büyük bölümünü kendi imkanlarıyla üretebildiğini vurguladı.

SON DAKİKA| İsrail basını Ankara’nın bağımsız silah gücünü manşetine taşıdı: Türklerin savunması hayal edilemeyecek güçte

DENİZ KUVVETLERİ OLASI BİR ÇATIŞMADA ÖNE ÇIKIYOR

İsrail merkezli Maariv'e göre Türkiye'nin hava kuvvetleri büyük ölçüde F-16 savaş uçakları ve saldırı helikopterlerinden oluşan yaklaşık 200 hava aracına sahip bulunuyor. Haberde, İsrail ile yaşanabilecek olası bir çatışmada asıl tehdidin ise Türk Deniz Kuvvetleri'nden gelebileceği değerlendirmesine yer verildi. Bu kapsamda Türkiye'nin envanterinde 14 denizaltının yanı sıra bir helikopter gemisi ve çeşitli fırkateynlerin bulunduğu ifade edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSRAİL #TÜRKİYE #NATO #ANKARA