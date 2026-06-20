Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| İsrail basını Ankara’nın bağımsız silah gücünü manşetine taşıdı: “Türklerin savunması hayal edilemeyecek güçte”

SON DAKİKA| İsrail basını Ankara’nın bağımsız silah gücünü manşetine taşıdı: “Türklerin savunması hayal edilemeyecek güçte”

Son Dakika: İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin NATO'da ABD'den sonra ikinci büyük orduya sahip olduğunu ve son yıllarda geliştirdiği savunma sanayisi sayesinde kullandığı silahların yaklaşık yüzde 80'ini yerli olarak ürettiğini yazdı. Haberde, Türkiye'nin güçlü kara, hava ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra Bayraktar TB2 İHA'larını 34 ülkeye ihraç ettiği, yurt dışında birçok askeri üs bulundurduğu ve özellikle deniz gücünün olası bir çatışmada önemli bir unsur olarak değerlendirildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 20.06.2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 14:28