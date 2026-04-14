İsrail basını yazdı, İşte iki ülke arasındaki olası savaş senaryosunu! Asıl risk…

İsrail basını Türkiye ile olası bir çatışma senaryosuna ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Ankara'nın son yıllarda geliştirdiği askeri kapasite, savunma sanayii atılımları ve sahadaki operasyonel tecrübesinin İsrail'de yakından takip edildiği ve ciddi bir denge unsuru olarak hesaba katıldığı görülüyor. Özellikle bölgesel güç projeksiyonu, insansız hava araçları kabiliyeti ve çok cepheli operasyon deneyimi, Türkiye'nin olası bir senaryoda hafife alınamayacak bir aktör olarak değerlendirildiğine işaret ediyor. Bu çerçevede, tartışmaların yalnızca ihtimal düzeyinde kaldığı ancak stratejik hesaplamalarda Ankara faktörünün belirleyici bir yer tuttuğu ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 12:44
İsrail basınında Türkiye ile olası bir çatışma senaryosu tartışılırken, Ankara'nın askeri gücünün Tel Aviv tarafından ciddi bir denge unsuru olarak hesaba katıldığı ifade ediliyor.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ KAPASİTESİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İsrail merkezli JDN'e göre, İsrail basınındaki analizlerde Türkiye'nin askeri gücünün Tel Aviv açısından ciddi bir stratejik parametre olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Ankara'nın geliştirdiği savunma sanayii projeleri ve sahada elde ettiği operasyonel tecrübe, bölgesel dengelerde belirleyici bir unsur olarak öne çıkarılıyor. Tartışmalarda, bu kapasitenin yalnızca teorik değil, pratik askeri tecrübeyle de desteklendiği vurgulanıyor.

DOĞRUDAN ÇATIŞMA SENARYOSU DÜŞÜK OLASILIKLI GÖRÜLÜYOR

Mevcut askeri kapasitelerin incelenmesi, Türkiye ile İsrail arasında yakın vadede büyük ölçekli doğrudan bir çatışma ihtimalinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yürüttüğü kara operasyonlarının yakın coğrafi koşullara özgü olduğu, İsrail ile olası bir çatışma senaryosundan tamamen farklı dinamikler içerdiği değerlendiriliyor.

UZAKTAN SAVAŞ VE YEREL GÜÇLERE DESTEK VURGUSU

Haberde, Ankara'nın Libya ve Dağlık Karabağ gibi farklı coğrafyalarda yerel unsurları destekleme, teknolojik kabiliyetleri kullanma ve uzaktan savaş yöntemlerine ağırlık verdiği hatırlatılıyor. Bu yaklaşımın Türkiye'nin askeri doktrininde belirgin bir yer tuttuğu ifade ediliyor.

ASIL RİSK DOLAYLI GERİLİM SENARYOLARI

Analizlerde, asıl riskin doğrudan bir askeri çatışmadan ziyade dolaylı faaliyetler olduğu vurgulanıyor. Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki varlığını derinleştirmesi ve yerel unsurlar üzerinden nüfuz alanı oluşturmasının, İsrail ile sürtüşme ve kontrolsüz bir tırmanma riskini beraberinde getirebileceği belirtiliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BÖLGESEL HEDEFLERİ TARTIŞILIYOR

Haberde ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi Müslüman dünyasında önde gelen bir güç olarak konumlandırma hedefi de değerlendirildi.