SON DAKİKA| İsrail basınında NATO endişesi: Türkiye göz ardı edilemeyecek bir güç

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MÜSLÜMAN DÜNYASINDAKİ ROLÜ

Maariv, Başkan Erdoğan'ın yalnızca Türkiye'nin lideri değil, aynı zamanda Müslüman dünyasına karşı sorumluluk taşıyan bir lider olarak konumlandığını yazdı. Haberde Türkiye'nin yıllar içinde Filistin meselesine en güçlü siyasi desteği veren ülkelerden biri haline geldiği, Kudüs ve İslam'ın kutsal mekanlarının savunucusu olarak öne çıktığı ifade edildi. Gazete ayrıca Ankara'nın Batı'ya karşı açık tutum alabilen ve uluslararası platformlarda yeterince temsil edilmediğini düşündüğü Müslüman toplumların sesi olmayı hedeflediğini ifade etti.