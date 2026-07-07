SON DAKİKA| İsrail basınında NATO endişesi: Türkiye göz ardı edilemeyecek bir güç

Son Dakika: İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin son 20 yılda askeri güç, savunma sanayisi, "Mavi Vatan" doktrini, stratejik özerklik, esnek diplomasi ve yumuşak güç unsurlarını bir araya getirerek küresel ölçekte etkili bir bölgesel güç haline geldiğini yazdı. Gazete, Ankara'nın NATO Zirvesi'ni bu vizyonunu uluslararası kamuoyuna gösterme fırsatı olarak değerlendirdiğini, Türkiye'nin sınır ötesindeki askeri varlığı, savunma yatırımları ve Müslüman dünyasındaki siyasi etkisiyle artık göz ardı edilemeyecek bir aktör konumuna yükseldiğini ifade etti.