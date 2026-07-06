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İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

Türkiye'nin yükselen gücüne karşı siyonistler kirli planların peşine düştü. İsrail basını, Tel Aviv'in Ankara'nın bölgedeki yükselişini artık yeni bir stratejik tehdit olarak gördüğünü belirtirken, Ankara'ya karşı Türkçe propaganda faaliyetlerinin artırılması, Türkiye uzmanı yetiştirilmesi, uluslararası alanda yeni bir algı mücadelesi yürütülmesi ve ABD'de lobicilik faaliyetleri gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu. Küstah öneriler, Türkiye'nin bölgedeki artan etkisinin İsrail'de yeni arayışları beraberinde getirdiğini gözler önüne serdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 06.07.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 11:54
İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv'de yayımlanan dikkat çekici bir haberde, Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi Türkiye Uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, İsrail yönetimine Türkiye'ye karşı kapsamlı bir strateji geliştirme çağrısında bulundu.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

YÜKSELEN TÜRKİYE'YE KARŞI KÜSTAH ÖNERİLER

İran'ın bölgedeki etkisinin zayıflamasıyla Türkiye'nin yükselen güç haline geldiğini belirten Yanarocak, İsrail'in artık yeni rakibinin Türkiye olduğunu savunurken, Ankara'ya karşı propaganda faaliyetlerinden akademik yapılanmaya, Türkçe sosyal medya hesaplarından ABD ile perde arkası diplomasiye kadar uzanan çok sayıda öneri sıraladı.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

"İRAN ZAYIFLADI BOŞLUĞU TÜRKİYE DOLDURDU"

Yanarocak, İsrail'de uzun yıllar İran, Hizbullah ve Hamas'ın öncelikli tehdit olarak görüldüğünü ancak son dönemde bu tablonun değişmeye başladığını belirtti.

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İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

İsrailli uzman, İran'ın bölgedeki etkisinin göreceli olarak azalmasıyla ortaya çıkan boşluğu Türkiye'nin doldurduğunu savunarak, İsrail'in bu yeni tabloyu ancak son aylarda fark etmeye başladığını aktardı.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

"ANKARA ARTIK YENİ STRATEJİK RAKİP"

Haberde Türkiye'nin artık İsrail açısından farklı bir kategoriye konulması gerektiğini savunan Yanarocak, Ankara'nın klasik anlamda "düşman ülke" olarak tanımlanmadığını ancak buna rağmen İsrail'in karşı karşıya olduğu en önemli stratejik meydan okumalardan biri haline geldiğini ileri sürdü.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

Mevcut politikaların yetersiz kaldığını savunan uzman, İsrail'in yalnızca Türkiye'ye odaklanan yeni bir strateji oluşturması gerektiğini söyledi.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

TÜRKÇE PROPAGANDA ÇAĞRISI

Haberin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Türkiye kamuoyuna yönelik iletişim faaliyetlerine ilişkin küstah öneriler oldu.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

Yanarocak, İsrail'in Türk kamuoyuna yeterince ulaşamadığını savunarak Türkçe yürütülecek düzenli bir propaganda mekanizması kurulmasını istedi.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

Bunun yalnızca resmi açıklamaların çevrilmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten uzman, X platformunda sürekli paylaşım yapan resmi Türkçe hesaplar oluşturulmasını önerdi.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

Türkçe içeriklerin yalnızca kriz dönemlerinde değil, kesintisiz şekilde paylaşılması gerektiğini savunan Yanarocak, bu alanda önemli bir potansiyel bulunduğunu ancak İsrail'in bunu kullanmadığını ileri sürdü.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

"TÜRKİYE UZMANI YETİŞTİRİLMELİ"

İsrailli uzmanın dikkat çektiği bir diğer konu ise akademik çalışmalar oldu.

İsrail'de Arapça ve Farsça çalışmalarına önemli kaynak ayrıldığını belirten Yanarocak, buna karşın Türkçe ve Türkiye üzerine çalışan uzman sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

Türkiye'nin dilini, kültürünü ve karar alma mekanizmalarını iyi bilen daha fazla araştırmacı ve uzmanın yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Yanarocak, bunun İsrail'in Ankara'yı daha iyi analiz edebilmesi açısından kritik önem taşıdığını savundu.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

ABD'DE GİZLİ LOBİCİLİK FAALİYETLERİ

Yanarocak, Türkiye ile yaşanan gerilimde ABD'nin de devreye girebileceğini dile getirdi.

Washington'un tansiyonun düşürülmesinde önemli rol oynayabileceğini savunan uzman, ancak bunun kamuoyu önünde değil, perde arkasında yürütülmesi gerektiğini söyledi.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

İsrail'in açık şekilde ABD'den yardım istemesinin ülkenin güçlü imajına zarar verebileceğini öne süren Yanarocak, temasların kamuoyundan uzak şekilde sürdürülmesini tavsiye etti.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

SİYONİSTLER "ALGI SAVAŞI" PEŞİNDE

Yanarocak, Türkiye ile yaşanan rekabetin yalnızca diplomatik veya askeri boyutta değerlendirilmemesi gerektiğini de belirtti.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

Uluslararası kamuoyundaki söylemin şekillendirilmesinin önemine dikkat çeken İsrailli uzman, İsrail'in artık sadece açıklamalara cevap veren taraf olmaktan çıkıp gündem belirleyen bir iletişim stratejisi izlemesi gerektiğini ifade etti.

İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

Türkiye'nin bölgesel etkisinin arttığını vurgulayan Yanarocak, İsrail yönetimine Ankara'ya karşı uzun vadeli, çok boyutlu ve proaktif bir politika oluşturması çağrısında bulundu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#TEL AVİV #İSRAİL #TÜRKİYE