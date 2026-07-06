İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

"TÜRKİYE UZMANI YETİŞTİRİLMELİ"

İsrailli uzmanın dikkat çektiği bir diğer konu ise akademik çalışmalar oldu.

İsrail'de Arapça ve Farsça çalışmalarına önemli kaynak ayrıldığını belirten Yanarocak, buna karşın Türkçe ve Türkiye üzerine çalışan uzman sayısının yetersiz olduğunu söyledi.