İsrail basınından Ankara’nın yükselişine karşı küstah öneri: Türkiye uzmanı yetiştirip Türkçe propaganda yapılmalı

Türkiye'nin yükselen gücüne karşı siyonistler kirli planların peşine düştü. İsrail basını, Tel Aviv'in Ankara'nın bölgedeki yükselişini artık yeni bir stratejik tehdit olarak gördüğünü belirtirken, Ankara'ya karşı Türkçe propaganda faaliyetlerinin artırılması, Türkiye uzmanı yetiştirilmesi, uluslararası alanda yeni bir algı mücadelesi yürütülmesi ve ABD'de lobicilik faaliyetleri gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu. Küstah öneriler, Türkiye'nin bölgedeki artan etkisinin İsrail'de yeni arayışları beraberinde getirdiğini gözler önüne serdi.