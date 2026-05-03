İsrail’de skandal doğum günü: İdam yasası “yağlı urgan” pastasıyla kutlandı! Aşırı sağcı bakandan bir provokasyon daha

Aşırı sağcı İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir, skandal bir doğum gününe imza atı. Siyonist bakan, Filistinli esirleri hedef alan tartışmalı idam yasasına gönderme yaparak üzerinde "yağlı urgan" görseli bulunan bir pastayla kutlama yaptı. İnsanlık dışı görüntüler büyük tepki topladı.

AA
Giriş Tarihi: 03.05.2026 16:14
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in dün gece Aşdod (Usdud) kenti yakınlarındaki bir mekanda 50. yaş günü için yapılan kutlamada bir provokasyona daha imza attığı ortaya çıktı.

İNSANLIK DIŞI KUTLAMA

Filistinlileri hedef alan idam yasasının mimarı olarak bilinen Ben-Gvir, Instagram hesabından üzerinde büyük bir "yağlı urgan" görseli bulunan pastanın kendisine hediye edildiği görüntüleri paylaştı.

SKANDAL GÖNDERME: BAZEN HAYALLER GERÇEK OLUR

Bakanın eşi Ayala'nın elinde tuttuğu üzerinde "yağlı urgan" görseli bulunan pastada idam yasasının geçirilmesine ilişkin "Bakan Ben Gvir'i tebrik ederiz. Bazen hayaller gerçek olur." yazdığı da görüldü.

İÇ KAMUOYUNDA TEPKİ

Ben-Gvir'in provokatif doğum günü kutlaması, "yağlı urgan" resimli pastanın yanı sıra davetli listesiyle de iç kamuoyunun tepkisini çekti.

Doğum günü kutlamasına İsrail polis teşkilatının üst düzey isimlerinin katılımı "siyasetin kolluk kuvvetleri üzerindeki nüfuzu" yorumlarına sebep oldu.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN "YAĞLI URGAN" PROVOKASYONU

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi milletvekilleri, Filistinli esirlere idam cezası öngören yasa tasarısının görüşüleceği İsrail Meclisindeki oturuma "yağlı urgan" rozetiyle katılmıştı.

İDAM YASASI MECLİSTEN GEÇMİŞTİ

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

AF VE TEMYİZ YOLU KAPANIYOR

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

YÜKSEK MAHKEME DEVREDE

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.

Alperen Cengiz - Editör
