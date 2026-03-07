Trend Galeri Trend Dünya İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi “acil durum” yetkisiyle onayladı

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi “acil durum” yetkisiyle onayladı

İngiltere merkezli Reuters'a göre ABD yönetimi, İran'a karşı süren savaşın yoğunlaştığı bir dönemde Kongre inceleme sürecini devre dışı bırakarak İsrail'e 151,8 milyon dolar değerinde 12 bin adet BLU-110A/B genel amaçlı bomba gövdesinin satışını "acil durum" yetkisiyle onayladı. Satış paketinin mühendislik, lojistik ve teknik destek hizmetlerini de kapsadığı belirtilirken, bomba gövdelerinin bir kısmının ABD ordusunun mevcut stoklarından transfer edileceği bildirildi. Karar, bölgede gerilimin tırmandığı ve ABD Kongresi'nde İsrail'e yönelik silah satışlarına yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde alındı.

Giriş Tarihi: 07.03.2026 09:39