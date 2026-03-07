Trend Galeri Trend Dünya İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi “acil durum” yetkisiyle onayladı

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi “acil durum” yetkisiyle onayladı

İngiltere merkezli Reuters'a göre ABD yönetimi, İran'a karşı süren savaşın yoğunlaştığı bir dönemde Kongre inceleme sürecini devre dışı bırakarak İsrail'e 151,8 milyon dolar değerinde 12 bin adet BLU-110A/B genel amaçlı bomba gövdesinin satışını "acil durum" yetkisiyle onayladı. Satış paketinin mühendislik, lojistik ve teknik destek hizmetlerini de kapsadığı belirtilirken, bomba gövdelerinin bir kısmının ABD ordusunun mevcut stoklarından transfer edileceği bildirildi. Karar, bölgede gerilimin tırmandığı ve ABD Kongresi'nde İsrail'e yönelik silah satışlarına yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde alındı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 07.03.2026 09:39
İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi acil durum yetkisiyle onayladı

ABD yönetimi, İran'a karşı yürütülen savaşın yoğunlaştığı bir dönemde Kongre inceleme sürecini devre dışı bırakarak İsrail'e 12 bin bomba gövdesinin satışına onay verdi.

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi acil durum yetkisiyle onayladı

ABD'DEN İSRAİL'E 'ACİL' SİLAH SATIŞI

İngiltere merkezli Reuters'a göre ABD yönetimi, İsrail'e yaklaşık 151,8 milyon dolar değerinde silah satışını onayladı ve Kongre'nin inceleme sürecini atlamak için "acil durum" yetkisini kullandı.

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi acil durum yetkisiyle onayladı

Washington'un bu adımı, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü ve bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi acil durum yetkisiyle onayladı

Habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Siyasi-Askeri İşler Bürosu (Bureau of Political-Military Affairs) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, satış paketinin her biri 1.000 pound (yaklaşık 454 kilogram) ağırlığında 12.000 adet BLU-110A/B genel amaçlı bomba gövdesini içerdiği belirtildi. Paket kapsamında ayrıca mühendislik, lojistik ve teknik destek hizmetlerinin de yer aldığı ifade edildi.

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi acil durum yetkisiyle onayladı

BLU-110 BOMBALARININ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE:

- Yaklaşık 450 kilogram ağırlık

- Yüksek patlayıcı başlık

- Hassas güdüm kitleri (JDAM veya Paveway) ile kullanılabilme

- Beton ve güçlendirilmiş hedeflere karşı yüksek tahrip gücü

- F-15, F-16 ve F-35 gibi savaş uçaklarıyla uyumlu kullanım

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi acil durum yetkisiyle onayladı

KONGRE İNCELEME SÜRECİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Reuters'a göre ABD Dışişleri Bakanı, İsrail hükümetine yapılacak bu satışın "derhal gerçekleştirilmesini gerektiren bir acil durum bulunduğunu" tespit etti ve buna ilişkin gerekçeyi sundu.

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi acil durum yetkisiyle onayladı

Bu karar, Silah İhracat Kontrol Yasası'nın (Arms Export Control Act) 36(b) maddesi kapsamında Kongre'nin silah satışlarını inceleme şartının kaldırılması anlamına geliyor.

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi acil durum yetkisiyle onayladı

Açıklamaya göre satışın ana yüklenicisi, Teksas eyaletinin Garland kentinde bulunan Repkon USA olacak. Bomba gövdelerinin bir kısmının ise ABD ordusunun mevcut askeri stoklarından İsrail'e transfer edileceği belirtildi. Söz konusu onay, 28 Şubat'ta başlatılan ABD-İsrail ortak İran savaşının ardından bölgede artan gerilim ortamında verildi.

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi acil durum yetkisiyle onayladı

KONGRE'DE ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Habere göre silah satışının onaylanması, ABD Kongresi'nde İsrail'e yapılan silah transferlerine yönelik eleştirilerin arttığı bir döneme denk geldi. Eleştiriler özellikle İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılar ve sivillerin hedef alındığı yönündeki iddialar nedeniyle yoğunlaşıyor.

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi acil durum yetkisiyle onayladı

Temmuz ayında 27 Demokrat senatör, Gazze'deki sivil kayıplar ve insani kriz nedeniyle İsrail'e yapılacak bazı silah satışlarını engellemeyi amaçlayan bir karar tasarısına destek vererek rekor sayıda oy kullandı. Ancak söz konusu girişim nihai olarak kabul edilmedi.

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi acil durum yetkisiyle onayladı

"TRUMP YÖNETİMİ KENDİ YARATTIĞI ACİL DURUMU KULLANIYOR"

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Demokrat Gregory Meeks, Kongre denetiminin devre dışı bırakılmasını eleştirdi. Meeks, bunun yönetimin savaş gerekçesindeki ciddi bir çelişkiyi ortaya koyduğunu söyledi.

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi acil durum yetkisiyle onayladı

"Trump yönetimi bu savaşa tamamen hazır olduğunu defalarca dile getirdi" diyen Meeks, Kongre'yi devre dışı bırakmak için aceleyle acil durum yetkisine başvurulmasının farklı bir tablo ortaya koyduğunu belirtti. Meeks açıklamasında, "Bu, Trump yönetiminin kendi yarattığı bir acil durumdur" ifadelerini kullandı.

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi acil durum yetkisiyle onayladı

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışı: ABD yönetimi acil durum yetkisiyle onayladı

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.