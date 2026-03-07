İsrail’in uyguladığı ağır savaş sansürü: Hintli gazeteci gerçekleri ortaya çıkardı

Tel Aviv'de 28 Şubat–6 Mart tarihleri arasında mahsur kalan Hintli gazeteci Braj Mohan Singh, İsrail'in İran'la yaşanan savaş sırasında uyguladığı ağır sansürü gözler önüne serdi. Singh, gazetecilerin olay yerlerine erişiminin kısıtlandığını, cesetleri görüntüleyemediklerini ve gerçek kayıp sayılarına ulaşamadıklarını belirterek resmi açıklamalar ile sahadaki gerçekler arasında büyük fark olduğunu ifade etti. Singh, füze saldırılarının bazen siren ya da önceden uyarı olmadan gerçekleştiğini aktardı.