İsraillilerle Rumlar birbirine girdi: Siyonistler Güney Kıbrıs’ı satın alıyor! Kiliseye erişim engellendi

GKRY'de İsrailli şirketin izinsiz inşaat faaliyetleri yürütmesi öfkeye yol açtı. Rum siyasetçiler, "İsrail bizi satın alıyor" diyerek adanın kimliğinin değiştirildiğini belirtti. Kiliseye erişimin engellenmesi ise gerilimi büyüttü.

AA
Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:19 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 16:22
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayın yapan Politis gazetesi, "İzinler Alınmadan Çalışmalara Başlandı" başlıklı haberinde, terk edilmiş "Trozena" köyündeki evleri ve arazileri satın alan İsrailli şirketin, Rum makamlarından gerekli izinleri almadan inşaat faaliyetlerine başladığı iddiasına yer verdi.

GEREKLİ İZİNLER ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANDI

Politis haberinde, Rum Çevre Dairesi yetkililerinin dün köye giderek incelemeler yaptığı ve İsrailli şirketin gerekli izinler alınmadan hem köy içerisi hem de çevresinde toprak işleri ile bazı inşaatları gerçekleştirdiğini tespit ettikleri belirtildi.

Haberde, İsrailli şirketin başvurusunun henüz inceleme aşamasında olduğuna işaret edilerek, Limasol kentinde "Trozena" köyünün restore edildiğinde 132 evli bir tatil köyüne dönüşeceği ifade edildi.

KİLİSEYE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEPKİLERE YOL AÇTI

Rum basını ve bazı siyasi parti temsilcilerinin, "Trozena"da bulunan kilisenin ziyaretlerinin İsrailli şirket tarafından engellenmesine yönelik tepkileri artıyor.

Eski milletvekili ve Ekolojistler Birliği Başkanı George Perdikis, köyün doğal koruma alanı içinde olduğunu savunarak, hem İsrailli şirkete satılmasına hem de köydeki Aziz Georgios Kilisesi'ne halkın erişiminin yasaklanmasına tepki gösterdi.

"İSRAİL BİZİ SATIN ALIYOR, ADAMIZIN KARAKTERİ DEĞİŞİYOR"

Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Doğrudan Demokrasi Genel Başkanı Fidias Panayiotou da Rum basınına yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs'ın İsrail'in eline geçtiğine dikkat çekerek, "İsrail, bizi satın alıyor. Sanki o bölgeler artık bizim değil. Adamızın karakteri değişiyor." ifadelerini kullandı.

"İSRAİLLİLERE ARAZİ VE MÜLK SATIŞI DURDURULSUN"

Bazı Rum gazetelerinde de GKRY'nin hızla İsrail olma yoluna girdiği, İsrailli şirketlere arazi ve mülk satışının durdurulması gerektiği yönünde haberler yer alıyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
