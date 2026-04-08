İşte ABD dizilerine konu olan İskoç şatosu! Hem ihtişamı hem de dudak uçuklatan fiyatıyla gündemden düşmüyor

ABD yapımı televizyon dizisi "Hainler" (The Traitors) dizisinin çekildiği İskoçya'daki görkemli Ardross Şatosu'nun fiyatı ve özellikleri şaşırtıyor. Ardross Şatosu'nun hem ihtişamı hem de dudak uçuklatan fiyatıyla gündemden düşmüyor.

Giriş Tarihi: 08.04.2026 14:55
İşte ABD dizilerine konu olan İskoç şatosu! Hem ihtişamı hem de dudak uçuklatan fiyatıyla gündemden düşmüyor

ABD yapımı The Traitors dizisinin çekildiği İskoçya'daki Ardross Castle, 17 yatak odası, özel şapeli ve 106 dönümlük arazisiyle dikkat çekerken, 3,25 milyon sterlinlik fiyatıyla gündeme geldi. Tarihi şato, İngiliz komedyen Alan Carr tarafından satın alınarak lüks otel ve spa merkezine dönüştürülmeye hazırlanıyor.

İşte ABD dizilerine konu olan İskoç şatosu! Hem ihtişamı hem de dudak uçuklatan fiyatıyla gündemden düşmüyor

17 YATAK ODALI DEV MALİKÂNE

İskoçya'nın büyüleyici doğasında yer alan şato; 17 yatak odası, 9 banyo, beş katlı bir kule ve özel bir şapel gibi dikkat çekici detaylara sahip. Tam 106 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulu olan yapı, adeta bir film platosunu andırıyor.

İşte ABD dizilerine konu olan İskoç şatosu! Hem ihtişamı hem de dudak uçuklatan fiyatıyla gündemden düşmüyor

DİZİDEN OTEL PROJESİNE

Şatonun yeni sahibi İngiliz komedyen Alan Carr oldu. Carr, bu görkemli yapıyı satın alarak burayı lüks bir otel ve spa merkezine dönüştürmeyi planlıyor. Ünlü isim ayrıca yenileme sürecini konu alan bir proje için Disney+ ile anlaşma yaptığını da açıkladı.

İşte ABD dizilerine konu olan İskoç şatosu! Hem ihtişamı hem de dudak uçuklatan fiyatıyla gündemden düşmüyor

"KULELİ EV DÖNEMİNDEYİM"

50 yaşında hayallerini gerçekleştirme kararı aldığını söyleyen Carr, şato satın alma kararını şu sözlerle anlattı:

İşte ABD dizilerine konu olan İskoç şatosu! Hem ihtişamı hem de dudak uçuklatan fiyatıyla gündemden düşmüyor

"Ben kuleli ev dönemindeyim. Bir şato istiyorum ve 50 yaşındayım. Sonsuza kadar burada olmayacağım. Bu yüzden yapmak istediklerimi şimdi yapmak istiyorum."