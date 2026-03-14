İşte ABD'nin hedefindeki 6 İranlı isim! Mücteba Hamaney ilk sırada

ABD merkezli New York Post'ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı İran'daki üst düzey güvenlik yapısını hedef alan bir ödül programı başlattı. Washington yönetimi, aralarında Mücteba Hamaney ve Ali Laricani'nin de bulunduğu İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı 6 üst düzey İranlı isimlerin yerini bildiren kişilere 10 milyon dolara kadar ödül ve ABD'ye taşınma hakkı teklif etti. İhbarların Tor ağı üzerinden kurulan hat ya da Signal uygulaması aracılığıyla yapılabileceği belirtilirken, uygulamanın 2003'te George W. Bush döneminde Iraklı yetkilileri yakalamak için kullanılan iskambil kartı yöntemini hatırlattığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:53 Güncelleme Tarihi: 14.03.2026 12:06