Trend Galeri Trend Dünya İşte Delta Force ekibinin izleyeceği yol! Pentagon'un Tahran operasyonunun perde arkası ifşa oldu

İşte Delta Force ekibinin izleyeceği yol! Pentagon'un Tahran operasyonunun perde arkası ifşa oldu

ABD basınında yer alan habere göre, İran'ın derin yer altı tesislerinde saklanan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının imhası ya da ele geçirilmesi, ABD için tarihin en riskli ve karmaşık askeri operasyonlarından biri olabilir. Operasyonun ana unsuru nükleer materyalleri güvenli hale getirmek üzere eğitilmiş Venezuela'nın eski lideri Maduro'nun alıkonulmasında görev yapmış Delta Force birlikleri olacak. Uzmanlar, diplomatik çözüm sağlanamazsa kara harekâtının kaçınılmaz hale gelebileceğini, ancak çoklu hedefler, ağır lojistik gereksinimler, tünel sistemleri, patlayıcı tuzaklar ve İran'ın füze/İHA tehditleri nedeniyle operasyonun ABD için son derece yüksek kayıp riski taşıdığını belirtiyor. Başarılı olması durumunda İran'ın nükleer programına büyük darbe vurulacağı değerlendirilirken, olası bir başarısızlığın ABD için ciddi askeri ve siyasi sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.

Giriş Tarihi: 28.03.2026 10:24