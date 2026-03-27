İşte economıst'in iran kapağının şifreleri! Harita ve yüzük ne anlama geliyor? 'Avantaj Tahran'da vurgusu

İngiltere'nin prestijli uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisi The Economist ABD/İsrail – İran savaşını kapağına taşıdı, savaşa ilişkin dikkat çeken analize yer verdi. Dergiye göre ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta mevcut tabloda stratejik avantaj Tahran'dan yana görünüyor. Kapakta İran bayrağı yüzüğü takan bir elin dünya haritasını sıkıca kavrayıp bükmesine yer verildi. Dergi, ağır kayıplara rağmen İran rejiminin ayakta kalmasının dahi bir tür zafer sayılabileceğini vurgularken, Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırıyı ertelemesini "u dönüşü" olarak değerlendirdi. Bölgeye ABD askerî sevkiyatının sürdüğü, İran içinde sertlik yanlılarının güç kazandığı ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel enerji piyasalarını etkilediği belirtilirken, Körfez ülkelerinin ise daha agresif bir İran karşısında artan endişe taşıdığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 27.03.2026 11:57