Trend Galeri Trend Dünya İşte economıst'in iran kapağının şifreleri! Harita ve yüzük ne anlama geliyor? 'Avantaj Tahran'da vurgusu

İşte economıst'in iran kapağının şifreleri! Harita ve yüzük ne anlama geliyor? 'Avantaj Tahran'da vurgusu

İngiltere'nin prestijli uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisi The Economist ABD/İsrail – İran savaşını kapağına taşıdı, savaşa ilişkin dikkat çeken analize yer verdi. Dergiye göre ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta mevcut tabloda stratejik avantaj Tahran'dan yana görünüyor. Kapakta İran bayrağı yüzüğü takan bir elin dünya haritasını sıkıca kavrayıp bükmesine yer verildi. Dergi, ağır kayıplara rağmen İran rejiminin ayakta kalmasının dahi bir tür zafer sayılabileceğini vurgularken, Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırıyı ertelemesini "u dönüşü" olarak değerlendirdi. Bölgeye ABD askerî sevkiyatının sürdüğü, İran içinde sertlik yanlılarının güç kazandığı ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel enerji piyasalarını etkilediği belirtilirken, Körfez ülkelerinin ise daha agresif bir İran karşısında artan endişe taşıdığı ifade edildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 27.03.2026 11:57
İşte economıst’in iran kapağının şifreleri! Harita ve yüzük ne anlama geliyor? ’Avantaj Tahran’da vurgusu

The Economist'e göre, ABD/İsrail ile İran arasında yaşanan savaşta mevcut tabloda avantajın Tahran'dan yana olduğu değerlendirildi. Derginin son kapağında yer alan analizde, İran'ın uğradığı can kayıpları ve hasara rağmen rejimin ayakta kalmasının dahi bir tür zafer olarak görülebileceği vurgulandı.

İşte economıst’in iran kapağının şifreleri! Harita ve yüzük ne anlama geliyor? ’Avantaj Tahran’da vurgusu

"AVANTAJ İRAN'DA" MESAJI KAPAKTA YER ALDI

Derginin kapağında açık şekilde "Avantaj İran'da" ifadesi kullanılırken, İran'ın tüm baskılara rağmen direnç göstermesi dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkarıldı.

İşte economıst’in iran kapağının şifreleri! Harita ve yüzük ne anlama geliyor? ’Avantaj Tahran’da vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidini piyasaların tepkisi üzerine ertelemesi, analizde bir "u dönüşü" olarak değerlendirildi.

İşte economıst’in iran kapağının şifreleri! Harita ve yüzük ne anlama geliyor? ’Avantaj Tahran’da vurgusu

Yazıda, Pentagon'un 82. Hava İndirme Tümeni'nin bir kısmını bölgeye göndermeye hazırlandığına işaret edilerek, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

İşte economıst’in iran kapağının şifreleri! Harita ve yüzük ne anlama geliyor? ’Avantaj Tahran’da vurgusu

HARİTA VE YÜZÜK DETAYI

Dergi kapağı uluslararası ilişkiler perspektifinden oldukça güçlü bir sembolizm içeriyor. Görselde İran bayrağı yüzüğü takan bir elin dünya haritasını sıkıca kavrayıp bükmesi, İran'ın mevcut kriz ortamında küresel dengeleri etkileyebilecek kapasitesine vurgu yapıyor.

İşte economıst’in iran kapağının şifreleri! Harita ve yüzük ne anlama geliyor? ’Avantaj Tahran’da vurgusu

"İRAN STRATEJİK BİR AVANTAJA SAHİP"

Yazıda, "Bu belirsizlik ortamında, İran rejimi etkilenmemiş görünüyor. Şaşırtıcı bir şekilde, şimdi rakiplerine karşı stratejik bir avantaja sahip." ifadelerine yer verildi.

İşte economıst’in iran kapağının şifreleri! Harita ve yüzük ne anlama geliyor? ’Avantaj Tahran’da vurgusu

İngiltere merkezli The Economist'e göre, saldırıların İran'ın iç dengelerini de etkilediği belirtilirken, rejimin zayıflamak yerine güç kazandığı ifade edildi. Analizde, ABD ve İsrail'in saldırılarının, sertlik yanlısı Devrim Muhafızları'nın kontrolü ele almasına zemin hazırladığı kaydedildi.

İşte economıst’in iran kapağının şifreleri! Harita ve yüzük ne anlama geliyor? ’Avantaj Tahran’da vurgusu

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ KRİZİ RİSKİ

Yazıda ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla doğalgaz ve petrol ihracatının engellendiği vurgulandı. Bu durumun küresel enerji piyasaları üzerinde ciddi baskı oluşturabileceğine dikkat çekildi.

İşte economıst’in iran kapağının şifreleri! Harita ve yüzük ne anlama geliyor? ’Avantaj Tahran’da vurgusu

Dergiye göre, savaşın Körfez ülkeleri üzerindeki etkileri de analizde geniş yer buldu. ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin savaş istemediği ancak yaralı ve daha saldırgan bir İran'ın artık daha büyük bir tehdit olarak görüldüğü ifade edildi. Bu kapsamda, söz konusu ülkelerin ABD ile birlikte savaşa girme ihtimalinin de gündeme geldiği belirtildi.