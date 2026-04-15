Trend Galeri Trend Dünya İşte İran’ın kullandığı o casus silah! ABD üsleri adım adım takip edildi

İran'ın 2024 sonunda Çin yapımı "TEE-01B" casus uydusunu gizlice devreye alarak Orta Doğu'daki ABD askeri üslerini izlediği ve elde edilen verileri İHA ile füze saldırılarında kullandığı ortaya çıktı. Financial Times kaynaklı sızdırılan belgelere dayandırılan haberde, uydunun Çinli Earth Eye Co. tarafından üretildiği, İran Devrim Muhafızları'nın ise Pekin merkezli Emposat üzerinden küresel yer istasyonlarına erişim sağladığı belirtildi. Uydu görüntülerinin Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn ve Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılar öncesi ve sonrasında aktif şekilde kullanıldığı kaydedildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 15.04.2026 10:22
İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'a göre, İran'ın 2024 yılı sonlarında Çin yapımı bir casus uyduyu gizlice devreye aldığı ve bu uydu sayesinde Orta Doğu'daki ABD askeri üslerini hedef aldığı ortaya çıktı.

Financial Times tarafından ortaya çıkarılan ve sızdırılan İran askeri belgelerine dayandırılan haberde, söz konusu uydunun Çinli Earth Eye Co. tarafından üretildiği ve fırlatıldığı belirtildi.

"TEE-01B" adı verilen uydunun, fırlatılmasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin kontrolüne geçtiği ifade edildi.

UYDU VERİLERİYLE HEDEF TESPİTİ

İngiltere merkezli Reuters'a göre, zaman damgalı koordinat listeleri, uydu görüntüleri ve yörünge analizlerine dayanan belgeler, İranlı askeri komutanların uyduyu ABD'nin kritik askeri tesislerini izlemek için kullandığını ortaya koydu.

Elde edilen görüntülerin Mart ayında düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırılarından hemen önce ve sonra çekildiği aktarıldı.

KÜRESEL YER İSTASYONU AĞINA ERİŞİM

Anlaşma kapsamında İran Devrim Muhafızları'nın, Pekin merkezli Emposat tarafından işletilen ticari yer istasyonlarına erişim sağladığı bildirildi. Söz konusu ağın Asya, Latin Amerika ve farklı bölgelerde aktif olduğu kaydedildi.

TRUMP'TAN ÇİN'E SERT UYARI

Beyaz Saray yönetimi, Emposat ile İran Devrim Muhafızları arasındaki ilişkiye ilişkin doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Ancak bir sözcü, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamaya dikkat çekti.

Trump'ın, Çin'in İran'a hava savunma sistemleri sağlaması durumunda "büyük sorunlarla" karşılaşacağı yönündeki uyarısı hatırlatıldı.

ABD ÜSLERİ ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

İngiltere merkezli Reuters'a göre, TEE-01B uydusunun 13, 14 ve 15 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nün görüntülerini kaydettiği belirtildi.

14 Mart'ta Trump'ın, üste bulunan ABD uçaklarının vurulduğunu doğruladığı ifade edildi. Uydu ayrıca Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nü, Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD Beşinci Filosu deniz üssünü ve Irak'ın Erbil havaalanı çevresini de izledi.