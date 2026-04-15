İşte İran’ın kullandığı o casus silah! ABD üsleri adım adım takip edildi

İran'ın 2024 sonunda Çin yapımı "TEE-01B" casus uydusunu gizlice devreye alarak Orta Doğu'daki ABD askeri üslerini izlediği ve elde edilen verileri İHA ile füze saldırılarında kullandığı ortaya çıktı. Financial Times kaynaklı sızdırılan belgelere dayandırılan haberde, uydunun Çinli Earth Eye Co. tarafından üretildiği, İran Devrim Muhafızları'nın ise Pekin merkezli Emposat üzerinden küresel yer istasyonlarına erişim sağladığı belirtildi. Uydu görüntülerinin Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn ve Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılar öncesi ve sonrasında aktif şekilde kullanıldığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 15.04.2026 10:22