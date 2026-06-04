Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA|İşte savaşı sona erdirecek formül! ABD-İran arasındaki uzlaşı zemini ortaya çıktı

SON DAKİKA|İşte savaşı sona erdirecek formül! ABD-İran arasındaki uzlaşı zemini ortaya çıktı

Son Dakika: İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'ın analizine göre, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın, Tahran yönetimini devirmek yerine İran'ı ekonomik ve askeri açıdan ciddi şekilde yıpratmış ancak ayakta kalmış halde bırakacak geçici bir anlaşmayla sona ermesi bekleniyor. Tarafların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gibi başlıklarda uzlaşı aradığı belirtilirken, nükleer program, balistik füzeler ve bölgesel nüfuz gibi temel anlaşmazlıkların çözülmeden kalacağı, bu nedenle olası mutabakatın kalıcı barıştan çok kırılgan bir ateşkes niteliği taşıyacağı değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 10:14