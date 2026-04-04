Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA: İşte Trump’ın değişen İran stratejisi! ABD o hedeflere ulaşamadı: Yenilgiyi kabulleniş mi?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik beş haftadır süren saldırıları, Tahran'ın askeri kapasitesine darbe vursa da savaşın henüz sonuçlanmadığını ortaya koydu. Donald Trump yönetimi, İran'ın donanması, hava savunması ve füze altyapısının önemli bölümünü hedef alarak güç projeksiyonunu zayıflattığını savunsa da, ülkenin hâlâ balistik füze ve insansız hava aracı kapasitesini koruduğu belirtiliyor. Nükleer programın tamamen durdurulamaması, vekil güçlerin sınırlı da olsa faaliyetlerini sürdürmesi ve rejimin ayakta kalması, operasyonun stratejik hedeflerine tam olarak ulaşamadığını gösterirken, çatışmaların devam edeceğine işaret ediyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 04.04.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 04.04.2026 10:58
İngiltere merkezli The Times'a göre ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının üzerinden yaklaşık beş hafta geçmesine rağmen çatışmaların sona erdiğine dair herhangi bir işaret bulunmuyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonun henüz "yarı yoldan öteye" geçtiğini belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump ise savaşın stratejik hedefini İran'ın bölgesel güç projeksiyonunu tamamen ortadan kaldırmak olarak açıkladı.

"PLANSIZ" BAŞLAYAN OPERASYON

The Times'a göre 28 Şubat'ta başlatılan "Destansı Öfke Operasyonu", yeterli hazırlık yapılmadan hayata geçirilmiş izlenimi veriyor. Trump, ilk etapta İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeyi hedef olarak açıklarken, aynı zamanda İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı. Bu söylem, operasyonun örtük hedeflerinden birinin rejim değişikliği olduğunu ortaya koydu.

ABD Savunma yönetimi ise hedefler arasında füze programının, donanmanın ve güvenlik altyapısının yok edilmesini sayarken, Trump buna İran'ın vekil güçlere verdiği desteğin kesilmesini de ekledi.

12 BİNDEN FAZLA HEDEF VURULDU

ABD Merkez Komutanlığı verilerine göre şimdiye kadar 12.300'den fazla hedef vuruldu. Bu hedefler arasında hava savunma sistemleri, füze rampaları, insansız hava aracı tesisleri ve komuta merkezleri yer aldı.

Bu saldırılar İran'ın koordineli askeri operasyon kapasitesini ciddi biçimde zayıflatırken, Tahran'ın tamamen etkisiz hale getirildiğini söylemek mümkün değil. ABD istihbaratına göre İran'ın füze kapasitesinin yaklaşık üçte biri imha edildi, ancak önemli bir kısmı hâlâ kullanılabilir durumda.

FÜZE VE DRONE KAPASİTESİ TAMAMEN BİTMEDİ

Trump'ın "İran'ın çok az füzesi kaldı" yönündeki açıklamalarına rağmen sahadaki veriler farklı bir tablo çiziyor. CNN'e göre İran'ın füze fırlatma sistemlerinin yaklaşık yarısı hâlâ aktif ve ülkenin elinde binlerce kamikaze drone bulunuyor. Bu durum, İran'ın savaş sonrası dönemde bile yeniden toparlanma potansiyelini koruduğunu gösteriyor.

DONANMA ZAYIFLATILDI AMA TEHDİT SÜRÜYOR

ABD, İran donanmasına ağır darbe vurduğunu ve 155'ten fazla gemiyi imha ettiğini duyurdu. Ancak İngiltere merkezli The Times'a göre bu durum Hürmüz Boğazı'ndaki tehdidi tamamen ortadan kaldırmadı.

Uzmanlar, İran'ın küçük denizaltılar, hızlı botlar ve karadan konuşlu sistemlerle asimetrik saldırı kapasitesini koruduğunu belirtiyor. Bu da küresel enerji geçişi açısından kritik olan boğazda riskin devam ettiği anlamına geliyor.

NÜKLEER PROGRAM HÂLÂ KRİTİK SORUN

İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tamamen ele geçirilmediği değerlendiriliyor. Bu stokların farklı noktalarda saklandığı düşünülürken, bunların ortadan kaldırılması ancak yüksek riskli özel operasyonlarla mümkün olabilir. Bu durum, savaşın en kritik hedeflerinden birinin henüz tam anlamıyla başarıya ulaşmadığını gösteriyor.

VEKİL GÜÇLER ZAYIFLADI AMA AKTİF

İran'ın bölgedeki vekil güç ağı önemli ölçüde zayıflatılmış olsa da tamamen etkisiz hale getirilmiş değil. The Times'a göre Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları ve Irak'taki milislerin ABD hedeflerine yönelik eylemleri sürüyor. Uzmanlara göre İran'ın bu güçleri yönlendirme kapasitesi azalsa da tamamen ortadan kalkmış değil.

REJİM AYAKTA

İngiltere merkezli The Times'a göre İran rejimi ciddi şekilde zayıflamış olsa da hâlâ ayakta. Devrim Muhafızları, kontrolü yerel komutanlara devrederek daha dağınık ama esnek bir yapı oluşturdu. ABD'nin İran'ın güç projeksiyonunu önemli ölçüde azalttığı belirtilse de, ülkenin hâlâ füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyebildiği vurgulanıyor.

Habere göre mevcut tablo, ABD'nin İran'ı yıprattığını ancak stratejik hedeflerine tam anlamıyla ulaşamadığını gösteriyor. İran hâlâ karşılık verebiliyor, rejim hâlâ ayakta ve nükleer program tamamen durdurulmuş değil. Haberde savaşın seyrine ilişkin değerlendirmede görevin henüz tamamlanmadığı yorumu yapıldı.