SON DAKİKA: İşte Trump'ın değişen İran stratejisi! ABD o hedeflere ulaşamadı: Yenilgiyi kabulleniş mi?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik beş haftadır süren saldırıları, Tahran'ın askeri kapasitesine darbe vursa da savaşın henüz sonuçlanmadığını ortaya koydu. Donald Trump yönetimi, İran'ın donanması, hava savunması ve füze altyapısının önemli bölümünü hedef alarak güç projeksiyonunu zayıflattığını savunsa da, ülkenin hâlâ balistik füze ve insansız hava aracı kapasitesini koruduğu belirtiliyor. Nükleer programın tamamen durdurulamaması, vekil güçlerin sınırlı da olsa faaliyetlerini sürdürmesi ve rejimin ayakta kalması, operasyonun stratejik hedeflerine tam olarak ulaşamadığını gösterirken, çatışmaların devam edeceğine işaret ediyor.

Giriş Tarihi: 04.04.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 04.04.2026 10:58