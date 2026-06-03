SON DAKİKA|İşte Türkiye’nin denizlerdeki gizli silahı! "Türklerin stratejisi savunmanın ötesine geçti", “Ankara'yı bölgesel dengelerde yeni bir konuma taşıdı”

Habere göre KILIÇ Otonom Kamikaze Su Altı Aracı, su altı harp sahasında doğrudan hedef imhası amacıyla tasarlanmış tek kullanımlık ve düşük görünürlüklü bir sistem olarak öne çıkıyor. Çok hafif sınıfta yer alan KILIÇ 10'un kompakt ve hidrodinamik yapısı sayesinde düşük tespit edilebilirlik sunduğu, kablo güdümlü kontrol sistemiyle hassas angajman ve sürü operasyon kabiliyetine sahip olduğu ifade edildi.