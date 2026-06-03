SON DAKİKA|İşte Türkiye’nin denizlerdeki gizli silahı! "Türklerin stratejisi savunmanın ötesine geçti", “Ankara'yı bölgesel dengelerde yeni bir konuma taşıdı”

Son Dakika: İsrail merkezli Epoch gazetesinde yayımlanan analizde, Türkiye'nin geliştirdiği insansız su altı ve su üstü sistemleri ile denizaltı projelerinin bölgesel deniz gücü dengelerini etkileyen yeni bir kapasite oluşturduğu değerlendirildi. Analizde, Türkiye'nin savunma sanayi projelerinin denizlerdeki stratejik bağımsızlığını güçlendirdiğine vurgu yapıldı. Epoch'a göre Türkiye, Mavi Vatan doktrini doğrultusunda yalnızca savunma odaklı bir deniz gücü olmaktan çıkarak bölgesel güç dengelerini şekillendirebilecek bir aktöre dönüşüyor.