İşte Türkiye’nin silah imparatorluğu! İsrail basınından dikkat çeken analiz, “Basit bombaları akıllı mühimmatlara dönüştürüyorlar”

İsrail merkezli Maariv gazetesi Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına değinerek manşetine taşıdı. Haberde, Türkiye'nin lazer güdüm kitleri (LGK) üzerinden "basit" hava bombalarını düşük maliyetle yüksek hassasiyetli akıllı mühimmata dönüştürebilen gelişmiş bir üretim altyapısına sahip olduğuna vurgu yapıldı. Robotik üretim hatlarından dev mühimmat depolarına uzanan süreçlerde, gerçekleştirilen testlerde yüksek isabet oranı sağlandığı aktarıldı. Maariv'e göre bu gelişme, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma hedefini güçlendirirken, küresel silah pazarında daha iddialı bir tedarikçi olma yolunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.