Katil İsrail'den Refah Kapısı kandırmacası! Günde sadece 50 kişiye izin veriliyor
Soykırımcı İsrail'in yaklaşık iki yıldır kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek noktası Refah Sınır Kapısı, dün sınırlı geçişlere açıldı. Altı saat süreyle açık kalan kapıdan sadece 50 Filistinli çıkış yaparken 50 kişi bölgeye giriş yaptı. İsrail basınına göre günlük sadece 50 hastanın iki akrabasıyla çıkışına izin verilecek. Bu sınırlı geçiş, acil tıbbi tahliye bekleyen binlerce Filistinlinin hayatını tehlikeye atıyor. Gazze'de 4 bin 500'ü çocuk olmak üzere 20 bin hasta acil tedavi bekliyor.
Giriş Tarihi: 03.02.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 06:46