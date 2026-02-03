Trend Galeri Trend Dünya Katil İsrail'den Refah Kapısı kandırmacası! Günde sadece 50 kişiye izin veriliyor

Soykırımcı İsrail'in yaklaşık iki yıldır kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek noktası Refah Sınır Kapısı, dün sınırlı geçişlere açıldı. Altı saat süreyle açık kalan kapıdan sadece 50 Filistinli çıkış yaparken 50 kişi bölgeye giriş yaptı. İsrail basınına göre günlük sadece 50 hastanın iki akrabasıyla çıkışına izin verilecek. Bu sınırlı geçiş, acil tıbbi tahliye bekleyen binlerce Filistinlinin hayatını tehlikeye atıyor. Gazze'de 4 bin 500'ü çocuk olmak üzere 20 bin hasta acil tedavi bekliyor.

Giriş Tarihi: 03.02.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 06:46
Soykırımcı İsrail'in yaklaşık iki yıldır kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan noktası olan Refah Sınır Kapısı dün sınırlı geçişlere açıldı. Altı saat açık kalacak sınır kapısında giriş çıkışlar yoğun kontrol altında sağlanıyor.

Dün Gazze'den sadece 50 Filistinli çıkış yaparken 50 kişi ise bölgeye giriş yaptı.

İsrail basınına göre, her gün sadece 50 hastanın (iki akrabasıyla birlikte) çıkışına ve Gazze'den ayrılan on binlerce kişiden 50'sinin geri dönmesine izin verilecek.

Sınırlı geçiş izni, tıbbi tahliye bekleyen binlerce kişinin hayatını tehlikeye soktu.

Gazze'de acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan 4 bin 500'ü çocuk 20 bin hasta var. İsrail'in belirlediği koşullar altında tıbbi tahliyeler yıllar sürebilir.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutması nedeniyle 1200'den fazla hasta hayatını kaybetti.

BEBEK KATLİAMI SÜRÜYOR

İsrail, baskılar sonucu Refah Sınır Kapısı'nı açtı ancak katliama devam ediyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyinde ateşkesi ihlal ederek yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu ve çadırları hedef aldı.

Saldırılarda biri 3 yaşında bebek olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi.