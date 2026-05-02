Macron'dan U dönüşü! "Ankara'yı hedef almadık" Fransa, skandal Türkiye açıklaması sonrası geri adım attı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 25 Nisan'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile açık oturumda bir araya gelmişti. Söz konusu oturumda "Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'ın egemenliğine karşı bir adım atması durumunda Fransa'nın ne yapacağı" sorusuna Macron, "İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Egemenliğiniz risk altındaysa yapmanız gerekeni yaparsınız. Biz burada olacağız" yanıtını vermişti. Ancak Fransa Dışişleri Bakanlığından yeni açıklama geldi. Bakanlık, Macron'un Yunanistan ziyareti sırasında sarf ettiği sözlerin belirli bir ülkeyi hedef almadığını açıkladı. Paris yönetimi, Türkiye-Yunanistan diyaloğuna destek verdiklerini vurguladı.

Giriş Tarihi: 02.05.2026 11:10