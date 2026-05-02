Macron'dan U dönüşü! "Ankara'yı hedef almadık" Fransa, skandal Türkiye açıklaması sonrası geri adım attı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 25 Nisan'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile açık oturumda bir araya gelmişti. Söz konusu oturumda "Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'ın egemenliğine karşı bir adım atması durumunda Fransa'nın ne yapacağı" sorusuna Macron, "İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Egemenliğiniz risk altındaysa yapmanız gerekeni yaparsınız. Biz burada olacağız" yanıtını vermişti. Ancak Fransa Dışişleri Bakanlığından yeni açıklama geldi. Bakanlık, Macron'un Yunanistan ziyareti sırasında sarf ettiği sözlerin belirli bir ülkeyi hedef almadığını açıkladı. Paris yönetimi, Türkiye-Yunanistan diyaloğuna destek verdiklerini vurguladı.

Giriş Tarihi: 02.05.2026 11:10
Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yunanistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamaların ardından gelen tartışmalara açıklık getirdi. Paris yönetimi, söz konusu ifadelerin herhangi bir ülkeyi hedef almadığını duyurdu.

"TÜM MÜTTEFİKLER İÇİN GEÇERLİ"

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Macron'un sözlerinin genel bir ilkeyi yansıttığını belirtti. Confavreux, "Bu ifadeler tüm müttefiklerimiz için geçerlidir, belirli bir ülkeyi hedef almamaktadır" dedi.

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki devam eden diyaloğu destekliyoruz" diyen Confavreux, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun şubat ayında Türkiye ziyaretinin ve iki ülkenin cumhurbaşkanlarının 11 Nisan'daki telefon görüşmelerinin de bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN DİYALOĞUNA DESTEK

Fransız sözcü, Türkiye ile Yunanistan arasında süren diyaloğu desteklediklerini vurguladı. Ayrıca Fransa'nın Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığına dikkat çekti.

NATO VURGUSU VE FÜZE AÇIKLAMASI

Confavreux, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen füzelerle ilgili olarak da Fransa'nın NATO müttefiklerinin yanında olduğunu daha önce açıkladığını hatırlattı. Bu tür durumlarda ortak dayanışmanın önemine işaret etti.

GAZZE VE FİLO GERİLİMİNE DEĞİNDİ

Confavreux, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısıyla ilgili, "Bu konudaki önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliğidir." görüşünü paylaştı.

Fransa, Gazze'ye yardım götüren filoya yönelik müdahaleye ilişkin de açıklamada bulundu. Sözcü, önceliklerinin Fransız vatandaşlarının güvenliği olduğunu belirterek, uluslararası hukuk ve seyrüsefer özgürlüğüne uyulması gerektiğini vurguladı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
