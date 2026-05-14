Meğer tokadın sebebi buymuş! Macron’un gizli mesajları ifşa oldu, O İranlı oyuncuyla yasak aşk yaşamış

İngiliz medyasında yer alan iddialara göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında geçen yıl kamuoyuna yansıyan "tokat" krizinin arkasında, Macron'un İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani'ye gönderdiği öne sürülen özel mesajlar bulunuyor. Paris Match editörü Florian Tardif'in yeni kitabında yer alan iddiaya göre Brigitte Macron, eşinin "Çok güzelsin" ifadeleri içeren mesajlarını gördükten sonra öfkelendi. Daha önce "şakalaşma" olarak açıklanan olay, yeni iddialarla birlikte yeniden Fransa'nın gündemine oturdu.