Meğer tokadın sebebi buymuş! Macron’un gizli mesajları ifşa oldu, O İranlı oyuncuyla yasak aşk yaşamış

İngiliz medyasında yer alan iddialara göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında geçen yıl kamuoyuna yansıyan "tokat" krizinin arkasında, Macron'un İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani'ye gönderdiği öne sürülen özel mesajlar bulunuyor. Paris Match editörü Florian Tardif'in yeni kitabında yer alan iddiaya göre Brigitte Macron, eşinin "Çok güzelsin" ifadeleri içeren mesajlarını gördükten sonra öfkelendi. Daha önce "şakalaşma" olarak açıklanan olay, yeni iddialarla birlikte yeniden Fransa'nın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 14.05.2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 15:11
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında geçen yıl kamuoyunun gündemine oturan ve dünya çapında yankı uyandıran "tokat" olayı, yeni iddialarla yeniden tartışma konusu oldu. İngiltere merkezli The Sun, Brigitte Macron'un onlarca kameranın önünde eşinin yüzüne vurmasına neden olan olayın arkasında, Macron'un ünlü bir oyuncuya gönderdiği özel mesajlar olabileceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Macron'un, İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani'ye "Çok güzelsin" ifadelerini içeren mesajlar gönderdiği öne sürülürken, bu mesajların çift arasında ciddi bir gerilime neden olduğu iddia edildi.

"ŞAKALAŞIYORLARDI" DENİLMİŞTİ, YENİ İDDİA FARKLI BİR TABLO ÇİZİYOR

O dönem yaşanan olay, Fransız yetkililer tarafından çiftin yalnızca "şakalaştığı" ve birbirleriyle eğlendiği şeklinde açıklanmıştı. Macron da viral olan görüntüler hakkında yaptığı açıklamada, yaşananların abartıldığını savunarak tartışmanın "bir tür jeopolitik felaket" haline getirildiğini söylemişti.

Ancak İngiltere merkezli The Sun'a göre, olayın perde arkasına ilişkin yeni bir teori ortaya atıldı. Paris Match dergisinin siyaset editörü Florian Tardif, yayımladığı Neredeyse Mükemmel Bir Çift adlı kitabında, Brigitte Macron'un eşinin telefonunda İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani'ye gönderilen mesajları gördüğünü ve öfkesinin bu nedenle patlak verdiğini öne sürdü.

KİTABIN YAZARI: "PLATONİK BİR AŞK İLİŞKİSİ VARDI"

Florian Tardif, kitabını hazırlarken Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron dahil 70'ten fazla kaynakla görüştüğünü belirtti. RTL radyosuna konuşan Tardif, "Fransa cumhurbaşkanının oyuncuyla birkaç aydır platonik bir aşk ilişkisi vardı" iddiasında bulundu.

İngiltere merkezli The Sun'a göre Tardif, kendisine gösterildiğini söylediği mesajların içeriğinin oldukça samimi olduğunu belirterek, "Mesajlar 'çok güzelsin' tarzındaydı. Bu yazışmalar, sonunda özel bir tartışmanın kamuoyuna yansımasına neden olan gerilimlere yol açtı" dedi.

GÜLŞİFTE FERAHANİ İDDİALARI DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani ise geçmişte Emmanuel Macron ile herhangi bir romantik ilişkisi olduğu yönündeki söylentileri kesin bir dille reddetmişti. Ferahani, birkaç yıl önce yaptığı açıklamada bu iddiaları "asılsız dedikodular" olarak nitelendirmiş ve söylentilerin dünya kamuoyunun skandallara olan ilgisinden kaynaklandığını söylemişti.

BRİGİTTE MACRON CEPHESİNDEN NET YALANLAMA

Son iddiaların ardından Brigitte Macron'un temsilcileri de hızlı bir açıklama yaparak haberleri yalanladı. Le Parisien'e yapılan açıklamada, "Brigitte Macron, bu iddiayı 5 Mart'ta doğrudan yazara kesin bir dille yalanladı" denildi. Açıklamada ayrıca, "Eşinin cep telefonuna asla bakmadığını özellikle belirtiyor" ifadelerine yer verildi.

HANOİ HAVAALANINDAKİ GÖRÜNTÜLER DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Söz konusu olay, Macron çiftinin Güneydoğu Asya turu kapsamında geçen mayıs ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye inişi sırasında yaşanmıştı. Habere göre, uçak kapıları açıldığında Emmanuel Macron'un eşine dönerek konuştuğu, Brigitte Macron'un ise kadraj dışında kaldığı görüldü. Kısa süre sonra Brigitte Macron'un kollarını kaldırarak sert bir hareketle eşinin yüzüne doğru ittiği anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde şaşkına dönen Fransız liderin, uçak kapılarının tamamen açık olduğunu ve merdivenlerin dibinde kendilerini bekleyen gazetecileri fark ettiği görüldü. Macron'un hemen ardından basına dönerek el salladığı, yüzünde zoraki bir gülümsemeyle yaşanan şaşkınlığı gizlemeye çalıştığı dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER UZUN SÜRE HAFIZALARDA KALDI

Uçaktan birlikte inmeye devam eden Macron çiftinde, Fransız liderin eşine kolunu uzattığı görüldü. Ancak yaşananlar kısa sürede küresel medyada geniş yankı uyandırdı. The Sun'a göre, söz konusu görüntüler yalnızca kamuoyunda değil, dünya liderleri arasında da konuşulan dikkat çekici bir diplomatik magazin başlığı haline geldi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
