Meksika'da gerilim dolu operasyon anları! Kartel lideri kanalizasyon kanalında yakalandı

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) üst düzey isimlerinden ve "El Mencho"nun olası halefi olarak görülen "El Jardinero" lakaplı Audias Flores, 19 ay süren takip sonrası Nayarit'te düzenlenen geniş çaplı bir operasyonla yakalandı. Meksika Donanması öncülüğünde, 500'den fazla asker ve hava unsurlarının katıldığı operasyonun tek kurşun atılmadan tamamlandığı belirtilirken, ABD istihbaratının da sürece destek verdiği ifade edildi. ABD'nin iadesini talep ettiği ve başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Flores'in, kartelin ABD'deki uyuşturucu üretim ve dağıtım ağlarını yöneten kilit isimlerden biri olduğu vurgulandı.

Giriş Tarihi: 28.04.2026 15:32 Güncelleme Tarihi: 28.04.2026 15:34