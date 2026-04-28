Meksika’da gerilim dolu operasyon anları! Kartel lideri kanalizasyon kanalında yakalandı

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) üst düzey isimlerinden ve "El Mencho"nun olası halefi olarak görülen "El Jardinero" lakaplı Audias Flores, 19 ay süren takip sonrası Nayarit'te düzenlenen geniş çaplı bir operasyonla yakalandı. Meksika Donanması öncülüğünde, 500'den fazla asker ve hava unsurlarının katıldığı operasyonun tek kurşun atılmadan tamamlandığı belirtilirken, ABD istihbaratının da sürece destek verdiği ifade edildi. ABD'nin iadesini talep ettiği ve başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Flores'in, kartelin ABD'deki uyuşturucu üretim ve dağıtım ağlarını yöneten kilit isimlerden biri olduğu vurgulandı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 28.04.2026 15:32 Güncelleme Tarihi: 28.04.2026 15:34
İngiliz haber ajansı Reuters'a göre operasyon, popüler turizm merkezi Puerto Vallarta'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeyindeki El Mirador bölgesinde gerçekleştirildi.

Meksika Donanması'nın öncülük ettiği operasyonda, Flores'in 30'dan fazla kamyonet ve 60'tan fazla silahlı adamdan oluşan bir güvenlik çemberiyle korunduğu bir kulübe kuşatıldı. Açıklamalara göre Flores, korumalarının dikkat dağıtmak amacıyla bölgeden ayrıldığı sırada bir drenaj hendeğinde saklanmaya çalışırken yakalandı.

Meksika'da kartelin lider kadrosundan Flores Silva yakalandı | Video

"TEK KURŞUN ATILMADAN" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Reuters'a göre Meksika Donanması, operasyonun "tek bir kurşun bile sıkılmadan, cerrahi hassasiyetle" tamamlandığını duyurdu. Güvenlik Bakanı Garcia Harfuch'un sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, helikopterlerle havadan yürütülen operasyon ve yakalama anları yer aldı. Donanma, operasyonun 19 aylık kapsamlı bir gözetim sürecinin ardından, 500'den fazla asker, altı helikopter ve çeşitli uçakların katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

ABD İSTİHBARATI DEVREDEYDİ

İsmini vermek istemeyen bir Meksikalı güvenlik yetkilisi, operasyonun başarısında ABD'den sağlanan istihbaratın, özellikle de hava gözetiminin kritik rol oynadığını ifade etti. Yetkili, Flores'in yakalanmasının uluslararası iş birliğinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

İADE TALEBİ VE 5 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

Habere göre Flores'in Meksika'da hangi suçlamalarla yargılanacağı henüz netlik kazanmazken, ABD makamlarının iadesini talep ettiği ve yakalanması için 5 milyon dolar ödül koyduğu bildirildi. Günün ilerleyen saatlerinde ise yetkililer, kartelin önemli para aklayıcılarından biri olduğu belirtilen "El Güero Conta" lakaplı Cesar Alejandro N.'nin de gözaltına alındığını duyurdu.

"EL MENCHO'DAN DAHA BÜYÜK ETKİ YARATABİLİR"

Eski ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) özel ajan yardımcısı ve CJNG uzmanı Carlos Olivo, Flores'in "son derece önemli bir figür" olduğunu belirterek, yakalanmasının "El Mencho'nun ortadan kaldırılmasından daha büyük bir etki yaratabileceğini" söyledi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ABD #MEKSİKA #EL MENCHO