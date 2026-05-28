SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

Son Dakika: İngiliz basınında yer alan bir habere göre, Meta'nın geliştirdiği akıllı gözlükler gizlilik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İçlerine yerleştirilen küçük kameralar sayesinde fark edilmeden kayıt yapabilen gözlüklerin, özellikle genç kadınların habersizce görüntülenip sosyal medyada paylaşılmasında kullanıldığı belirtildi. Bazı mağdurlar, milyonlarca kez izlenen videolar nedeniyle taciz mesajlarına ve çevrim içi istismara maruz kaldıklarını anlatırken, uzmanlar görüntülerin maddi kazanç amacıyla manipüle edildiği uyarısında bulundu.