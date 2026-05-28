Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

Son Dakika: İngiliz basınında yer alan bir habere göre, Meta'nın geliştirdiği akıllı gözlükler gizlilik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İçlerine yerleştirilen küçük kameralar sayesinde fark edilmeden kayıt yapabilen gözlüklerin, özellikle genç kadınların habersizce görüntülenip sosyal medyada paylaşılmasında kullanıldığı belirtildi. Bazı mağdurlar, milyonlarca kez izlenen videolar nedeniyle taciz mesajlarına ve çevrim içi istismara maruz kaldıklarını anlatırken, uzmanlar görüntülerin maddi kazanç amacıyla manipüle edildiği uyarısında bulundu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 28.05.2026 10:22
SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

İngiltere merkezli Daily Mail'e göre, 21 yaşındaki bir mağaza çalışanı kadın, öğle yemeği molası sırasında yanına yaklaşan genç bir adamın saçları hakkında yorum yapmasıyla başlayan kısa bir sohbetin ardından kendisini milyonlarca kişinin izlediği bir TikTok videosunun merkezinde buldu.

SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

Kadının farkında olmadığı şey ise tüm etkileşimin gizlice kaydediliyor olmasıydı. Genç adamın, çerçevesine yerleştirilmiş neredeyse görünmez bir kameraya sahip Meta akıllı gözlük taktığı ortaya çıktı. Kadın, olaydan ancak telefonuna gelen mesajlar sayesinde haberdar olduğunu belirterek, "O an yüreğim yerinden çıkacak gibiydi. Sadece ağlamak istedim" dedi. TikTok'a yüklenen görüntülerin kısa sürede 1,3 milyondan fazla izlendiği aktarıldı.

SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

TELEFON NUMARASI YAYILDI, MESAJ YAĞMURUNA TUTULDU

Daily Mail'e göre olay bununla da sınırlı kalmadı. Videoda telefon numarasının yanlışlıkla görünür halde kalması nedeniyle genç kadın daha sonra gece yarısı gelen mesajlar, aramalar ve FaceTime görüntülü arama girişimleriyle karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

Telefon numarasının nasıl yayıldığının net olmadığı belirtilirken, videoda tanınmasının ardından bazı kullanıcıların numarasını paylaşmış olabileceği ya da başka yollarla bilgilerinin sızdırılmış olabileceği ifade edildi. Böylece adamın yalnızca sokakta sohbet etmeye çalışmadığı, aynı zamanda kadını sosyal medya içeriklerine malzeme haline getirdiği yorumları yapıldı.

SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

SATIŞLAR HIZLA ARTIYOR

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta'nın, güneş gözlüğü perakendecisi EssilorLuxottica ile ortak geliştirdiği akıllı gözlüklerin satışlarının geçen yıl 2024'e kıyasla üç kat artarak dünya genelinde 7 milyonu geçtiği bildirildi. Şirketin bu yıl 16 milyon satış rakamına ulaşmayı hedeflediği kaydedildi. Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ise söz konusu gözlüklerin "tarihin en hızlı büyüyen tüketici elektroniği ürünlerinden biri" olduğunu söyledi.

SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

GENÇ KADINLAR HEDEF HALİNE GELİYOR

Habere göre cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle genç kadınların gizlice kayda alınarak sosyal medyada paylaşılması yönündeki şikayetler de artıyor. Birçok kadın, sokakta yürürken, mağazaya girerken ya da günlük işlerini yaparken yabancı erkeklerin kendilerine yaklaştığını, daha sonra bu görüntülerin çoğu zaman cinsel istismar veya kadın düşmanı yorumlarla internete yüklendiğini ifade ediyor.

SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

Brighton'da yaşayan Oonagh isimli genç kadın da sokakta bir erkeğin kendisine iltifat etmesiyle başlayan kısa bir konuşmanın ardından cinsel içerikli mesajlara maruz kaldığını söyledi. BBC'ye konuşan Oonagh, "Çekim altında olduğumdan haberim yoktu. Kendimi çok savunmasız hissettim" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

Alice adlı başka bir kadın ise sokakta yürürken bir erkeğin kendisine yaklaşarak Instagram hesabını istediğini düşündüğünü anlattı. "O an, 'Tamam, bu adam sadece benimle konuşmaya çalışıyor' diye düşündüm.

SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

Umarım sonunda beni rahat bırakır" diyen Alice, daha sonra kısa görüşmenin "flört tavsiyesi" içerikleri adı altında internete yüklendiğini öğrendiğini söyledi. Kadın, videonun kaldırılması için görüntüleri paylaşan kişiyle iletişime geçtiğinde, videonun ancak ödeme yapması halinde silinebileceği cevabını aldığını iddia etti.

SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

UZMANLARDAN GİZLİLİK UYARISI

Open University bünyesindeki Kadınları Çevrimiçi Koruma Merkezi Direktörü Olga Jurasz, görüntülerin daha sonra manipüle edilmesi ve kötüye kullanılmasının asıl sorun olduğunu söyledi. Daily Mail'e konuşan Jurasz, "Bu tesadüf değil, şaka değil, eğlence amaçlı değil. Bunun arkasında kasıtlı ve maddi kazanç amacı taşıyan bir neden var" dedi.

SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

Uzmanlar, kamuya açık alanlarda fotoğraf ve video çekmenin genel olarak yasal kabul edilmesi nedeniyle mağdurların hukuki açıdan sınırlı seçeneklere sahip olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca bir kez internete yüklenen görüntülerin tamamen kaldırılmasının neredeyse imkansız hale geldiği belirtiliyor.

SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

OKULLARDA DA ENDİŞE YARATIYOR

Profesör Jurasz, sorunun yalnızca genç kadınlarla sınırlı olmadığını, akıllı gözlüklerin okullarda ve günlük yaşamın diğer alanlarında kullanımının da ciddi gizlilik ve güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdiğini söyledi. Jurasz, "Bu tür gözlüklerin veliler ve hatta okul personeli tarafından kullanılmasıyla ilgili endişeler giderek artıyor. Bu durum hem güvenlik hem de gizlilik konusunda soru işaretleri doğuruyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA...Meta’nın akıllı gözlüklerindeki tehlike ortaya çıktı: Genç kadınlar habersizce kayda alındı! Sohbet sandı, milyonların izlediği videoya dönüştü

RESTORAN ÇALIŞANLARI DA GİZLİCE KAYDEDİLİYOR

İngiltere merkezli Daily Mail'e göre "gözlükçüler" olarak adlandırılan ve sayıları giderek artan akıllı gözlük kullanıcıları yalnızca sözde romantik karşılaşmaları değil, restoran çalışanlarını, kafe personellerini ve perakende mağaza çalışanlarını da içerik üretmek amacıyla kayda alıyor. Yeni Meta modelinin sıradan gözlüklerle neredeyse tamamen aynı görünüme sahip olduğu ve çerçevesine yerleştirilen küçük kameranın fark edilmesini oldukça zorlaştırdığı ifade edildi. Cihazlarda kayıt sırasında yanan küçük LED ışığın çevredeki kişilere çekim yapıldığını bildirmek amacıyla tasarlandığı ancak birçok kullanıcının bu ışığı devre dışı bırakmanın yollarını bulduğu öne sürüldü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#META