MOSSAD'ın İran hesabı tutmadı! Netanyahu'ya sunulan planın detayları ortaya çıktı

Binyamin Netanyahu hükümeti ve Donald Trump yönetimi, İran'da savaşla eş zamanlı bir halk ayaklanması tetikleyerek rejimi zayıflatmayı hedefledi; ancak MOSSAD Başkanı David Barnea'nın bu yöndeki planları sahada karşılık bulmadı. Üç hafta geçmesine rağmen İran'da kitlesel bir isyan yaşanmazken, istihbarat değerlendirmeleri Tahran yönetiminin zayıflasa da kontrolü elinde tuttuğunu ortaya koydu. ABD ve İsrail içinde de şüpheyle karşılanan bu stratejinin, savaş planlamasındaki temel hatalardan biri olduğu değerlendirilirken, İran'ın ise çatışmayı tırmandırarak karşılık verdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.03.2026 12:48