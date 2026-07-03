SON DAKİKA| Müzakerelerde İsrail’in suikast planı sızdırıldı! İran’ın kilit ismi ölümden son anda kurtulmuş

Son Dakika: ABD merkezli New York Times'ın haberine göre, ABD yönetimi, İran ile yürütülen hassas barış görüşmeleri sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenleyebileceğinden endişe duydu. Washington'ın, olası bir saldırının diplomatik süreci tamamen sona erdireceğine inandığı ve bu nedenle bölge ülkeleri aracılığıyla İran'ı uyardığı öne sürülürken, İranlı yetkililerin de ABD'den güvence istediği ve üst düzey isimler için olağanüstü güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.