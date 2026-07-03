SON DAKİKA| Müzakerelerde İsrail’in suikast planı sızdırıldı! İran’ın kilit ismi ölümden son anda kurtulmuş

KALİBAF İKİ KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Habere göre üç üst düzey İranlı yetkili ve kamuoyuna yapılan açıklamalar, Kalibaf'ın hem Haziran 2025'te yaşanan 12 günlük savaşta hem de bu yılki çatışmalarda İsrail'in saldırılarından son anda kurtulduğunu ortaya koydu. Haberde, İsrail'in bir dağın altındaki sığınakta yapılan üst düzey toplantıyı hedef aldığı, her iki olayda da Kalibaf'ın enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.