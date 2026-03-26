Son Dakika: Netanyahu’nun katliam planı ortaya çıktı! Siyonist işgalci İran’da insanları biçecekmiş

Axios'a göre, ABD ve İsrail savaşın askeri hedeflerinin çoğunda uzlaşsa da İran'da rejim değişikliği, kan dökme ve bunun bedeli konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Netanyahu, halk ayaklanması için koşullar yaratmayı İsrail'in temel hedeflerinden biri olarak görürken, ABD tarafı bunu daha çok "ekstra bir kazanım" olarak değerlendiriyor.