Son Dakika: Netanyahu’nun katliam planı ortaya çıktı! Siyonist işgalci İran’da insanları biçecekmiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırma önerisi, Donald Trump tarafından "katliama yol açabileceği" gerekçesiyle reddedildi. ABD ve İsrail askeri hedeflerde büyük ölçüde uzlaşsa da rejim değişikliği ve kan dökme konusunda ayrışırken, İsrail'in üst düzey İranlı isimlere yönelik suikastlarının halk ayaklanmasını tetiklemeyi amaçladığı belirtildi. Netanyahu'nun tek taraflı çağrısına rağmen İran'da beklenen protestolar gerçekleşmezken, Washington'un askeri tırmanışın yanı sıra diplomatik bir seçeneği de masada tuttuğu, Tel Aviv'in ise anlaşma ihtimaline şüpheyle yaklaştığı ifade edildi.