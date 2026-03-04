Trend Galeri Trend Dünya Orta Doğu’da “salvo rekabeti” Savaşın kaderini belirleyecek o hamle

İngiltere merkezli The Guardian'a göre ABD-İsrail ile İran savaşının süresi ve sonucu, İran'ın füze ve insansız hava aracı stokları ile ABD, İsrail ve Körfez ülkelerinin sınırlı hava savunma mühimmatları arasındaki yıpratma dengesine bağlı. Analistler, çatışmanın bir "salvo rekabeti"ne dönüştüğünü, yüzde 100 savunmanın mümkün olmadığını ve yüksek maliyetli önleme füzelerinin hızla tükendiğini belirtiyor. Tarafların kritik stokları önce tüketmesi, ya saldırıların durmasına ya da müzakere edilmiş bir çözüme kapı aralayabilir.

