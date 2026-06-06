SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

YEDİ SAYFALIK RAPORDA ÖZEL OLAYLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

ABD merkezli NBC News'e göre, DIA tarafından hazırlanan yedi sayfalık belgede İsrail'in insan kaynaklı casusluk ve teknik istihbarat toplama kapasitesinin "kritik düzeyde" olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca Washington'un endişelerini artıran çeşitli olayların da tespit edildiği aktarıldı. Yetkililer, tehdidin yükseltilmesine neden olan belirli bir olaydan haberdar olmadıklarını ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin alarm seviyesinin artırılmasına yol açtığını söyledi.