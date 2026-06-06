Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

Son Dakika: ABD basınında yer alan habere göre Pentagon, İsrail'in Trump yönetiminin İran politikalarına ilişkin bilgi toplama çabalarını artırdığı yönündeki endişeler nedeniyle karşı istihbarat tehdit seviyesini "kritik" düzeye yükseltti. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran ve Lübnan konularında yaşanan görüş ayrılıklarının iki ülke arasındaki gerilimi artırdığı ve olası casusluk endişelerinin Washington-Tel Aviv hattındaki güven ilişkisini zedeleyebileceğine vurgu yapıldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 06.06.2026 10:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 10:10
SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

ABD merkezli NBC News'e göre, Pentagon, İsrail'in ABD yönetiminin İran politikalarına ilişkin bilgi toplama faaliyetlerini artırdığı yönündeki endişeler nedeniyle karşı istihbarat tehdit seviyesini en üst düzeye çıkardı. Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın (DIA) hazırladığı yeni değerlendirmede İsrail'in insan istihbaratı ve teknik bilgi toplama kapasitesi "kritik" olarak sınıflandırıldı.

SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

İki mevcut ABD'li yetkili ile bir eski yetkilinin NBC News'e verdiği bilgilere göre, Pentagon son haftalarda İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerinden giderek daha fazla endişe duymaya başladı. Yetkililer, Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın (DIA), İsrail'e ilişkin karşı istihbarat tehdit seviyesini "kritik" düzeye yükselten yeni bir değerlendirme yayımladığını belirtti.

SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

Mevcut yetkililerden birinin gördüğü dahili mesajda, İsrail'in özellikle üst düzey ABD yetkililerini izleyerek Trump yönetiminin Ortadoğu politikalarına ilişkin iç görüşmeler ve karar alma süreçleri hakkında bilgi edinmeye çalıştığı yönündeki kaygılara yer verildi.

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SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

YEDİ SAYFALIK RAPORDA ÖZEL OLAYLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

ABD merkezli NBC News'e göre, DIA tarafından hazırlanan yedi sayfalık belgede İsrail'in insan kaynaklı casusluk ve teknik istihbarat toplama kapasitesinin "kritik düzeyde" olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca Washington'un endişelerini artıran çeşitli olayların da tespit edildiği aktarıldı. Yetkililer, tehdidin yükseltilmesine neden olan belirli bir olaydan haberdar olmadıklarını ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin alarm seviyesinin artırılmasına yol açtığını söyledi.

SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

İSRAİL İDDİALARI REDDETTİ

Washington DC'deki İsrail Büyükelçiliği Sözcüsü, İsrail'in ABD'yi gözetlediği yönündeki iddiaların "tamamen yanlış" olduğunu savundu. Sözcü, "İsrail, Amerikan kuruluşları veya ABD hükümet yetkilileri hakkında istihbarat toplamaz. İstihbarat faaliyetlerimiz müttefiklerimize değil, düşmanlarımıza yöneliktir" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

Pentagon konu hakkında yorum yapmazken, bir Beyaz Saray yetkilisi de haberde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Bu haber tamamen yalan ve olup bitenlerden habersiz bir kaynağa dayanıyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

TRUMP-NETANYAHU GERİLİMİ ENDİŞELERİ ARTIRDI

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran savaşı ve İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonları konusunda yaşanan görüş ayrılıkları da Washington'daki endişeleri artırdı. Haberde, geçen hafta iki lider arasında gerçekleşen gergin telefon görüşmesinin alarm seviyesinin yükselmesinde etkili olduğu belirtildi. Trump'ın daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Netanyahu için "çılgın" ifadesini kullandığı aktarıldı.

SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

Nisan başında yürürlüğe giren ateşkes sonrasında Trump'ın İran ile diplomatik bir çözüm arayışına girdiği, İsrail'in ise Tahran'ın herhangi bir anlaşmaya bağlı kalacağı konusunda şüphelerini açıkça dile getirdiği kaydedildi. Batılı yetkililere göre Netanyahu, İran'a yönelik hava saldırılarının yeniden başlatılması için baskı yaparken, Trump'ın Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonların azaltılması yönündeki taleplerine de karşı çıktı.

SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

ABD YETKİLİLERİ İSRAİL'İN KARAR SÜREÇLERİNE İLGİSİNİ YAKINDAN İZLİYOR

Mevcut ve eski ABD'li yetkililer ile dış politika uzmanları, İsrail'in Trump'ın İran konusunda alacağı kararları büyük bir dikkatle takip ettiğini belirtti. ABD'de karşı istihbarat faaliyetlerinin temel sorumluluğu FBI'da bulunurken, çeşitli devlet kurumları ve ordu da yabancı ülkelerin casusluk girişimlerini tespit etmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

İSRAİL'İN CASUSLUK GEÇMİŞİ UZUN YILLARDIR TARTIŞMA KONUSU

ABD merkezli NBC News'e göre, mevcut ve eski diplomatlar ile ulusal güvenlik yetkilileri, İsrail'in uzun yıllardır en yakın müttefiki olan ABD'ye karşı dahi agresif istihbarat faaliyetleri yürütmesiyle tanındığını ifade etti. Yetkililer, üst düzey ABD'li isimlerin İsrail ziyaretlerinde zaman zaman tek kullanımlık telefonlar ve bilgisayarlar kullandığını, resmi seyahatlerde otel odalarında yapılan konuşmalarda ise son derece dikkatli davranıldığını aktardı.

SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) görev yapan Emily Harding, İsrail'in "son derece saldırgan bir istihbarat servisine" sahip olduğunu belirterek, "Ne yaptığımızla son derece ilgileniyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

POLLARD VAKASI VE SNOWDEN BELGELERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

İsrail ile ABD arasında casusluk nedeniyle yaşanan en büyük krizlerden biri, 1980'lerde ABD Donanması istihbarat analisti Jonathan Pollard'ın İsrail'e gizli belgeler aktardığının ortaya çıkması olmuştu. Pollard, bu nedenle 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

Öte yandan ABD'nin de müttefiklerini izlediği biliniyor. Edward Snowden'ın 2013 yılında sızdırdığı belgeler, Washington yönetiminin dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cep telefonunu da dinlediğini ortaya koymuş ve Avrupa'da büyük tepkiye yol açmıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#DONALD TRUMP #BİNYAMİN NETANYAHU #TEL AVİV #ABD #İSRAİL #İRAN