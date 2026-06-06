SON DAKİKA|Pentagonda casusluk alarmı: İsrailli ajanlar yakın takibe alındı, Yedi sayfalık gizli rapor ortaya çıktı!

Son Dakika: ABD basınında yer alan habere göre Pentagon, İsrail'in Trump yönetiminin İran politikalarına ilişkin bilgi toplama çabalarını artırdığı yönündeki endişeler nedeniyle karşı istihbarat tehdit seviyesini "kritik" düzeye yükseltti. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran ve Lübnan konularında yaşanan görüş ayrılıklarının iki ülke arasındaki gerilimi artırdığı ve olası casusluk endişelerinin Washington-Tel Aviv hattındaki güven ilişkisini zedeleyebileceğine vurgu yapıldı.