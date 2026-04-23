Trend Galeri Trend Dünya Putin’in uzay hamlesi dünyayı alarma geçirdi! Rus liderin nükleer bomba stratejisi, Batı’yı bile yok edebilecek güçte

Rusya'nın uzayda geliştirdiği uydu karşıtı sistemler ve olası nükleer silah planları, Batı'nın kritik iletişim altyapısını hedef alarak küresel güvenliği tehdit ediyor. "Luch" sistemleriyle Avrupa'ya ait uyduların iletişimini kesebileceği ve kontrolünü ele geçirebileceği öne sürülürken, en büyük endişe ise uzayda gerçekleştirilebilecek bir nükleer patlamanın binlerce uyduyu devre dışı bırakarak modern yaşamı felç etme ihtimali olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu gelişmeler, gelecekte savaşların yörüngede yaşanabileceğine işaret ediyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 23.04.2026 15:53
İngiltere merkezli Daily Mail'e göre Rusya'nın uzaydaki uydu faaliyetleri ve olası nükleer silah planları, küresel iletişim ağlarını hedef alarak modern yaşamı durma noktasına getirebilecek bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzayda yürüttüğü askeri faaliyetler, Batılı ülkelerde büyük bir endişeye yol açtı. Uzmanlar, özellikle uydu sistemlerini hedef alan bu hamlelerin küresel dengeleri sarsabileceği uyarısında bulunuyor.

UYDULAR HEDEFTE: "LUCH" FÜZELERİ KRİTİK SİSTEMLERİ GÖLGELİYOR

Avrupa güvenlik yetkilileri, Rusya'nın "Luch" olarak adlandırılan sistemlerle Avrupa'ya ait kritik uyduları hedef aldığını belirtiyor. "Işık huzmesi" anlamına gelen bu sistemlerin, en az bir düzine önemli uydunun iletişimini kesmiş olabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bu müdahale sadece iletişimi engellemekle sınırlı kalmayabilir. Rusya'nın, uyduların Dünya'daki kontrol merkezleriyle olan bağlantısını keserek yörüngelerini değiştirme ve hatta Dünya'ya düşmelerine neden olma kapasitesine sahip olabileceği değerlendiriliyor.

JEOSTASYONEL UYDULAR RİSK ALTINDA

Dünya yörüngesinde bulunan 12 binden fazla uydunun yaklaşık 500'ü jeostasyonel konumda bulunuyor. Bu uydular, Dünya ile aynı hızda dönerek sabit bir noktada kalıyor ve özellikle askeri ile sivil iletişim açısından kritik rol oynuyor.

Söz konusu uyduların İngiltere ve Avrupa'nın yanı sıra Afrika ve Orta Doğu'da da hayati hizmetler sunduğu belirtilirken, Rus sistemlerinin bu uyduları yakından takip ettiği ve zaman zaman birkaç mil mesafeye kadar yaklaştığı ifade ediliyor.

HİBRİT SAVAŞIN YENİ CEPHESİ: UZAY

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Moskova ile Batı arasındaki gerilim tırmanırken, uzaydaki faaliyetler de belirgin şekilde arttı.

Uzmanlar, bu süreci Kremlin'in "hibrit savaş" stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. 2023'te fırlatılan Luch-2'nin NATO ülkelerine ait 17 uyduya yaklaştığı belirtilirken, bu uyduların hem sivil hem de hassas askeri iletişimleri taşıdığına dikkat çekiliyor.

VERİ AKIŞINA SIZMA İDDİASI

Uzmanlar, Luch sistemlerinin uydu ile Dünya arasındaki veri akışının tam ortasına konumlandığını belirtiyor. Bu sayede Rusya'nın, uydulara gönderilen komut verilerini ele geçirme ihtimali bulunuyor. Verilerin şifreli olmasına rağmen, Rus tarafının iletişimin yönü ve kullanım amacı gibi kritik bilgileri elde edebileceği ifade ediliyor.

Habere göre ABD ve İngiltere, Rusya'nın bazı uydularının "matruşka bebekleri" gibi çalıştığını öne sürüyor. Bu sistemlerin daha küçük alt uydular bırakarak saldırı gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Kosmos 2558 adlı uydunun alışılmadık manevralar yaparak başka bir uyduya yaklaşması ve ardından küçük bir modül fırlatması, Batı'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Bu modülün, "Kinetik İmha Aracı" olarak adlandırılan ve hedef uyduları devre dışı bırakabilecek bir sistem olabileceği değerlendiriliyor.

EN BÜYÜK KORKU: UZAYDA NÜKLEER PATLAMA

En yıkıcı senaryo ise Rusya'nın uzayda nükleer silah patlatması ihtimali. ABD'nin 2024 yılında Rusya'nın düşük yörüngede kullanılabilecek nükleer başlıklı bir sistem geliştirdiğini tespit ettiği öne sürülüyor. Pentagon'da yapılan simülasyonlara göre böyle bir patlama, binlerce uyduyu yok edebilir ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların hayatını kaybetmesine neden olabilir.

"GELECEK SAVAŞLAR YÖRÜNGEDE OLACAK"

Uzmanlar, gelecekteki çatışmaların uzayda yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Rusya ve Çin'in bu alandaki ilerlemeleri, Batı dünyasında ciddi bir endişe yaratıyor. Uzmanlar, "Uzayda sınırlar yok ve bu tehdit artık görmezden gelinemez" değerlendirmesinde bulunuyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#AVRUPA #BATI #RUSYA #PUTİN