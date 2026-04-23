Putin’in uzay hamlesi dünyayı alarma geçirdi! Rus liderin nükleer bomba stratejisi, Batı’yı bile yok edebilecek güçte

Habere göre ABD ve İngiltere, Rusya'nın bazı uydularının "matruşka bebekleri" gibi çalıştığını öne sürüyor. Bu sistemlerin daha küçük alt uydular bırakarak saldırı gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Kosmos 2558 adlı uydunun alışılmadık manevralar yaparak başka bir uyduya yaklaşması ve ardından küçük bir modül fırlatması, Batı'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Bu modülün, "Kinetik İmha Aracı" olarak adlandırılan ve hedef uyduları devre dışı bırakabilecek bir sistem olabileceği değerlendiriliyor.