Putin’in uzay hamlesi dünyayı alarma geçirdi! Rus liderin nükleer bomba stratejisi, Batı’yı bile yok edebilecek güçte

Rusya'nın uzayda geliştirdiği uydu karşıtı sistemler ve olası nükleer silah planları, Batı'nın kritik iletişim altyapısını hedef alarak küresel güvenliği tehdit ediyor. "Luch" sistemleriyle Avrupa'ya ait uyduların iletişimini kesebileceği ve kontrolünü ele geçirebileceği öne sürülürken, en büyük endişe ise uzayda gerçekleştirilebilecek bir nükleer patlamanın binlerce uyduyu devre dışı bırakarak modern yaşamı felç etme ihtimali olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu gelişmeler, gelecekte savaşların yörüngede yaşanabileceğine işaret ediyor.