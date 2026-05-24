Rusya Ukrayna’ya yeni nesil kabusunu gönderdi: ‘Oreşnik’ füzeleri peş peşe ateşlendi! Hipersonik gölge Kiev’in üzerinde

Rusya, Ukrayna'ya yönelik son saldırı dalgasında dikkatleri "Oreşnik" hipersonik balistik füzelerine çevirdi. Kiev gece boyunca peş peşe patlamalarla sarsılırken, yeni nesil silahların yeniden sahneye çıkması savaşta tansiyonu daha da yükseltti.

Giriş Tarihi: 24.05.2026 13:45 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 13:51
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın gece yarısından beri Kiev'e yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

4 KİŞİ ÖLDÜ ONLARCA KİŞİ YARALANDI

Kliçko, saldırılar sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını kaydetti.

"BAŞKENTİN TÜM İLÇELERİNDE HASAR MEYDANA GELDİ"

Saldırıda füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını aktaran Kliçko, Kiev'de bazı apartmanların hasar gördüğüne işaret ederek, "Başkentin tüm ilçelerinde hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine füze ve İHA saldırıları sürüyor.

"OREŞNİK" HİPERSONİK BALİSTİK FÜZE SAHNEYE ÇIKTI

Rusya'nın, Kiev bölgesine saldırılarında "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füze de kullandığına dair görüntüler ise bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun bu saldırı sırasında Ukrayna'ya bir "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füzesi olmak üzere 90 füze ve 600 SİHA fırlattığı kaydedildi.

Hava savunma kuvvetlerince 55 füze ile 549 SİHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, kalanların ülkedeki 54 noktaya isabet ettiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat ise, yerel basına yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev bölgesindeki Bila Tserkva şehrine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda "Oreşnik" füzesini kullandığını ifade etti.

RUSYA: UKRAYNA'NIN SALDIRISINA SERT KARŞILIK VERDİK

Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesindeki Starobelsk'teki bir koleje saldırı düzenlemesinin Rusya'nın sert karşılık vermesine neden olduğunu belirtti.

Kiev yönetiminin bu saldırıyı kasıtlı olarak yaptığı görüşünü öne süren Medvedev, saldırıyı yapanların bu eylem karşılığında "Rusya'nın Kiev'e yoğun saldırı düzenlemesini istediklerini" savundu.

Medvedev, "Her şey mavi alevler içinde yansın. Böylece para ve silah istemek daha kolay oluyor. Böylece hırsızlık yapmak daha kolay oluyor. Böylece kendilerini haklı çıkarmaları daha kolay oluyor." dedi.

"ÇOK DAHA SERT VURMAK GEREKİYOR"

Rusya'nın saldırılarının gelecekte Ukrayna'da yapılacak seçimler öncesinde seçmenin bir bölümünün halihazırdaki Kiev yönetiminin etrafında kenetlenmesine de yardımcı olabileceği yorumunda bulunan Medvedev, "Peki ne yapmalı? Neonazi rejiminin güçlenmesini tetiklememek için hiç saldırmamak mı? Hayır elbette. Bugün olduğu gibi vurmak, hatta çok daha sert vurmak gerekiyor. Çünkü başkentteki sembollerinin yerinde kalan enkaz ve kül yığınları, düşmanın savaş sancağını kaybetmek kadar moralini bozar." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun 22 Mayıs'ta Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki bir koleje İHA saldırısı düzenlediği bildirilmiş, saldırı sonucunda 21 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

MOSKOVA: KİEV'İ OREŞNİK FÜZELERİYLE VURDUK

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'daki askeri hedeflere hava saldırılarının düzenlendiği, Rusya'ya yönelik "terör saldırılarına" karşılık verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik balistik füzelerini, İskender aerobalistik füzelerini, Kinjal hipersonik aerobalistik füzelerini, Tsirkon seyir füzelerini, hava, deniz ve kara konuşlu seyir füzelerini ve silahlı insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna'daki askeri komuta tesislerine, hava üslerine ve savunma sanayi işletmelerine büyük bir saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Saldırıların hedeflerine ulaştığı, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Böylelikle Rus ordusu, Oreşnik balistik füzeleriyle 3. kez Ukrayna'ya saldırmış oldu.

"BUNUN RUSYA İÇİN KARŞILIKSIZ KALMAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın gece Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.

Saldırılarda "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füzeleri dahil olmak üzere 90 füze ve 600 silahlı insansız hava aracının (SİHA) kullanıldığını dile getiren Zelenskiy, bazı bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Zelenskiy, devlet kurumlarının yardıma muhtaç sivillere her yerde destek sağladığına dikkati çekerek, "Günün başından itibaren en az 83 kişinin yaralandığı biliniyor, maalesef ölenler de var." diye konuştu.

Saldırılarda okul, apartman ve pazar yeri gibi sivil altyapıların hasar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Bunun Rusya için karşılıksız kalmaması çok önemli." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİNASININ PENCERELERİ KIRILDI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kiev'de 1939 yılında inşa edilen Dışişleri Bakanlığı binasındaki pencerelerin saldırı nedeniyle kırıldığını belirten Sybiha, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı binası, yakında gerçekleşen patlamalar sonucu hafif hasar gördü." bilgisini paylaştı.

Sybiha, binanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana saldırılar sebebiyle ilk kez hasar gördüğünü dile getirerek, "Bu sabah kırık pencerelere baktıktan sonra tüm diplomatik ekibimiz adına tam bir güvenle ifade edebilirim ki Rus teröristler bizi durduramayacak." görüşünü paylaştı.

Saldırıda tarihi mirasın hedef alındığını savunan Sybiha, "Bu durum, medeniyetin mirasçılarıyla değil barbar ordusuyla karşı karşıya kaldığımızın bir kanıtıdır." yorumunda bulundu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
