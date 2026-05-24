Rusya Ukrayna’ya yeni nesil kabusunu gönderdi: ‘Oreşnik’ füzeleri peş peşe ateşlendi! Hipersonik gölge Kiev’in üzerinde

"ÇOK DAHA SERT VURMAK GEREKİYOR"

Rusya'nın saldırılarının gelecekte Ukrayna'da yapılacak seçimler öncesinde seçmenin bir bölümünün halihazırdaki Kiev yönetiminin etrafında kenetlenmesine de yardımcı olabileceği yorumunda bulunan Medvedev, "Peki ne yapmalı? Neonazi rejiminin güçlenmesini tetiklememek için hiç saldırmamak mı? Hayır elbette. Bugün olduğu gibi vurmak, hatta çok daha sert vurmak gerekiyor. Çünkü başkentteki sembollerinin yerinde kalan enkaz ve kül yığınları, düşmanın savaş sancağını kaybetmek kadar moralini bozar." ifadelerini kullandı.