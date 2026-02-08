Sapkın siyonist Jeffrey Epstein finansörü Victoria’s Secret! Karanlık yapı moda dünyasına uzandı

AKADEMİK YA DA İŞ TECRÜBESİ YOKTU



New York'ta doğup büyüyen Epstein 1970'lerin ortasında şehirdeki özel Dalton School'da matematik ve fizik öğretmenliği yapıyordu. Üniversitede de matematik ve fizik okumuş ancak mezun olmamıştı. Ancak kısa sürede Wall Street'te üst düzey isimlerle aynı masaya oturmaya başladı. Epstein'e "iş veren" şirketler onu "süper tecrübe ve zeka" olarak tanımlıyor. Ancak Reuters ve New York Times'a göre, Epstein'in resmî bir finans lisansı, akademik derecesi ya da kayıtlı bir fon yönetim geçmişi bulunmuyordu. Bu durum, "Bu güven neden ve nasıl oluştu?" sorusunu güçlendirdi. Epstein'in ölümü veya hapishaneden kaçırılması iddialarının ardından üzerinde yaklaşık 600 milyon dolar bir servetin olduğu ortaya çıktı.



