Sapkın siyonist Jeffrey Epstein finansörü Victoria’s Secret! Karanlık yapı moda dünyasına uzandı
Reşit olmayan çocuklara cinsel istismarlar, iğrenç partiler, şantajlar... Güçlü isimler, gizli toplantılar, ülkelerin iç işlerine müdahale... Cezaevinde ölüm ve bitmeyen sorular... Sapkın siyonist Jeffrey Epstein'e ait dosyalar, Batı'nın kokuşmuşluğunu gün yüzüne çıkardı. Siyonist Epstein'in moda devi Victoria's Secret'la ilişkisi 1990'lara dayanıyor. Epstein, Yahudi asıllı patron Les Wexner'ın danışmanıydı. Epstein, MOSSAD'la kirli iş birliklerini yıllarca Victoria's Secret markası üzerinden yaptı. Dünya şimdi bu karanlık yapının moda dünyasına uzanan ayağını tartışıyor.
