Savaş ABD’nin kaçınılmaz sonunu hazırlıyor! İşsizlik kapıda, maliyeti en az 1 milyar dolar

TEDARİK ZİNCİRİ KRİZİ FİYATLARI YUKARI ÇEKİYOR

Tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, ABD ekonomisini iki yönlü baskı altına alıyor. İlk olarak enerji maliyetlerindeki artış, elektrik ve ısınma giderlerini yükseltiyor. Habere göre jet yakıtı fiyatlarındaki artış havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarını artırmasına neden olurken, dizel fiyatlarındaki yükseliş taşımacılık maliyetlerini yukarı çekiyor. Bu durum, gıdadan mobilyaya, giyimden diğer tüketim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fiyat artışına yol açıyor. Gübre maliyetlerindeki artışın da tarım sektörünü olumsuz etkileyerek gıda fiyatlarının daha da yükselmesine neden olabileceğinin altı çizildi.