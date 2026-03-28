Savaş ABD’nin kaçınılmaz sonunu hazırlıyor! İşsizlik kapıda, maliyeti en az 1 milyar dolar

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la başlattığı savaş hem insani kayıpları artırırken hem de ABD ekonomisini ciddi bir krizle karşı karşıya bırakıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki aksama nedeniyle yükselen enerji fiyatları, tedarik zinciri sorunları ve artan enflasyon Amerikan hane halkı üzerinde ağır bir maliyet oluşturuyor. Gazeteye göre milyarlarca dolarlık savaş harcamaları ve kötüleşen ekonomik göstergeler, ABD ekonomisini kırılgan bir noktaya sürüklerken, çatışmanın uzaması durumunda işsizlik dalgası kaçınılmaz hale gelebilir.