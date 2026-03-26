Katil İsrail İran'da sivilleri hedef aldı!! "200'den fazla çocuk hayatını kaybetti"

Katil İsrail İran'da sivilleri hedef aldı!! “200’den fazla çocuk hayatını kaybetti”

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 210 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1500'den fazla çocuğun yaralandığını açıkladı. UNICEF ise bölgede 2 binden fazla çocuğun öldüğü ya da yaralandığını belirterek sivillerin, özellikle de çocukların, savaşın en ağır bedelini ödediğini vurguladı. Sağlık altyapısının büyük zarar gördüğü, milyonlarca kişinin yerinden edildiği ve çatışmaların derinleşmesi halinde insani krizin daha da büyüyeceği uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 26.03.2026 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 16:50