Katil İsrail İran'da sivilleri hedef aldı!! “200’den fazla çocuk hayatını kaybetti”

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 210 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1500'den fazla çocuğun yaralandığını açıkladı. UNICEF ise bölgede 2 binden fazla çocuğun öldüğü ya da yaralandığını belirterek sivillerin, özellikle de çocukların, savaşın en ağır bedelini ödediğini vurguladı. Sağlık altyapısının büyük zarar gördüğü, milyonlarca kişinin yerinden edildiği ve çatışmaların derinleşmesi halinde insani krizin daha da büyüyeceği uyarısı yapıldı.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 26.03.2026 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 16:50
Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, ABD ve İsrail'in saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana 210 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1510'dan fazla çocuğun da yaralandığını açıkladı. Sağlık altyapısının da ağır hasar gördüğü bildirildi.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

Orta Doğu'daki savaşın en ağır bedelini siviller ödüyor. İran'dan gelen son açıklama, yaşanan insani dramın boyutunu gözler önüne serdi. İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, ABD ve İsrail'in saldırılarında çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, bugüne kadar 210 çocuğun öldüğünü açıkladı.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

MİNAB SALDIRISI HAFIZALARDA

Zaferkendi, savaşın ilk saatlerinde Minab'da bulunan Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na yönelik saldırıyı hatırlatarak, burada 168 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Bu olayın "eşi benzeri görülmemiş bir trajedi" olduğunu vurguladı.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

1500'DEN FAZLA YARALI

Bakan, saldırılarda yaralanan çocuk sayısının da 1510'u aştığını ifade etti. Zaferkendi, savaşın başlangıcından bu yana 300 sağlık ve acil durum merkezinin hasar gördüğünü, 30 ambulansın da saldırıların hedefi olduğunu açıkladı.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

İran Kızılayı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede çocukların ağır bir bedel ödediğini açıkladı. Çatışmalarda 2 binden fazla çocuğun öldüğü ya da yaralandığı belirtilirken, milyonlarca kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

"ÇOCUKLAR YIKICI BEDEL ÖDÜYOR"

UNICEF İcra Direktör Yardımcısı Ted Chaiban, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bölgedeki çocukların "yıkıcı bir bedel" ödediğini söyledi. Çatışmaların daha geniş çaplı bir savaşa dönüşmesi halinde milyonlarca insan için felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

2 BİNDEN FAZLA ÇOCUK ETKİLENDİ

Chaiban, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 2 bin 100'den fazla çocuğun öldürüldüğünü ya da yaralandığını açıkladı. Bu sayının içinde İran'da 206, Lübnan'da 118, İsrail'de 4 ve Kuveyt'te 1 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

HER GÜN ORTALAMA 87 ÇOCUK ÖLÜYOR YA DA YARALANIYOR

Açıklamaya göre, savaşın başından bu yana her gün ortalama 87 çocuk ya hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor. Yetkililer, gerçek rakamların daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

MİLYONLARCA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Bombardımanlar nedeniyle büyük bir göç dalgası yaşandığını belirten Chaiban, İran'da 864 bini çocuk olmak üzere 3,2 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Lübnan'da ise 400 bini çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

Lübnan'da durumun daha da kötüleşeceği yönünde büyük bir korkunun hakim olduğunu belirten Chaiban, ülkedeki 203'ten fazla devlet okulunun barınak olarak kullanıldığını ve bunun "yaklaşık 100 bin öğrencinin eğitim hakkının askıya alınması" anlamına geldiğini bildirdi.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA 3 KİŞİLİK AİLE YAŞAMINI YİTİRDİ

İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinde ABD-İsrail'in sivil bir yerleşim yerine saldırısında anne, baba ve çocuklarının hayatını kaybettiği bildirildi.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Mazenderan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Mazenderan eyaletine bağlı Ramser kentinde yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılarda anne, baba ve çocuktan oluşan 3 kişilik bir ailenin tüm üyelerinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

5 KİŞİLİK AİLEDEN SADECE TEBRİZLİ HELMA KALDI

İsrail 23 Mart sabahı 5 kişilik ailenin evini bombaladı. 5 kişilik aileden sadece 3 yaşındaki Tebrizli Helma sağ çıktı.

Katil İsrail İran’da sivilleri hedef aldı!! 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.