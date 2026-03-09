Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Savaşta ilk büyük çatlak: ABD ile İsrail karşı karşıya geldi! Tel Aviv’in hamlesi Trump’ı kızdırdı

Son Dakika: ABD ile İsrail arasında İran'a yönelik saldırılar konusunda ilk ciddi görüş ayrılığı ortaya çıktı. İsrail'in İran'daki yakıt depolarını hedef alan geniş çaplı saldırıları Washington'da rahatsızlık yarattı.

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 09.03.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 09:50
İsrail Hava Kuvvetleri'nin cumartesi günü İran genelinde yaklaşık 30 yakıt deposunu vurması, Tahran'da kilometrelerce uzaktan görülebilen büyük yangınlara yol açtı.

İSRAİL SALDIRILARI ABD'Yİ RAHATSIZ ETTİ

Başkentin birçok noktasını yoğun duman kaplarken, saldırıların kapsamı ABD'yi hayal kırıklığına uğrattı.

ABD'li ve İsrailli yetkililere göre İsrail ordusu operasyon öncesinde Washington'a bilgi verdi. Ancak bir ABD'li yetkili, saldırıların beklenenden çok daha geniş çaplı olduğunu söyledi.

Axios'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz" diyerek Washington'un rahatsızlığını dile getirdi.

TRUMP İRAN'DA BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANMASINDAN KORKUYOR

ABD yönetimi özellikle sivil altyapıyı da etkileyebilecek bu saldırıların İran toplumunu hükümetin etrafında kenetleyebileceği ve küresel petrol fiyatlarını yükseltebileceği endişesini taşıyor.

Axios'a konuşan bir Trump danışmanı da ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol altyapısının hedef alınmasından memnun olmadığını belirterek, "Trump petrolün korunmasını istiyor, yakılmasını değil. Bu görüntüler insanlara yüksek benzin fiyatlarını hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

TEL AVİV SALDIRIYI SAVUNDU

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada vurulan yakıt depolarının askeri birimler dahil çeşitli tüketicilere yakıt sağlamak için kullanıldığını savundu.

İsrailli bir askeri yetkili, saldırıların aynı zamanda İran'a İsrail'deki sivil altyapıyı hedef almaması için mesaj vermeyi amaçladığını söyledi.

İRAN'DAN PETROL FİYATLARI UYARISI

Tahran'dan da petrol tesislerine yönelik saldırıya sert tepkiler geldi. İran ordusunun operasyonlarını yöneten Hatam el-Enbiya Karargahı sözcüsü, petrol ve enerji altyapısına yönelik saldırıların devam etmesi halinde İran'ın bölgede benzer hedefleri vurabileceğini belirtti.

Sözcü, böyle bir durumda petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da altyapıya yönelik saldırıların sürmesi halinde İran'ın "gecikmeden karşılık vereceğini" söyledi.

SAVAŞTA İLK CİDDİ ANLAŞMAZLIK

Axios'un aktardığına göre ABD ile İsrail arasındaki bu görüş ayrılığının, savaşın sekizinci gününde iki müttefik arasında yaşanan ilk ciddi anlaşmazlık olduğu belirtiliyor.

Konunun önümüzdeki günlerde iki ülkenin üst düzey siyasi yetkilileri arasında ele alınması bekleniyor.